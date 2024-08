Gelekte Google Pixel 9 Pro-video hint naar twee handige Gemini AI-features

Het Pixel 9-lanceringsevenement van Google staat gepland voor dinsdag 13 augustus. Dat betekent dat het inmiddels al bijna zover is. Toch blijven er vrijwel elke dag weer nieuwe leaks verschijnen over de aankomende smartphones van Google. Dit keer gaat het om een promovideo waarin een aantal nieuwe AI-trucjes van de Pixel 9 Pro te zien zijn.

De clip is gedeeld door de bekende leaker @MysteryLupin (via Android Headlines) en aan de hand van de muziek en bewerkingsstijl die hier wordt gebruikt, ziet het eruit als een video die Google misschien volgende week zelf tijdens de lancering zal laten zien.

We hebben inmiddels al een eerste officiële blik op de Pixel 9 Pro gehad (en een aantal onofficiële blikken) en daarnaast is er hier en daar ook al gehint naar de nieuwe Gemini AI-features die op deze telefoon aanwezig zullen zijn. In één demo maakt een Pixel-gebruiker bijvoorbeeld een foto van wat er in hun koelkast zit en vervolgens verzint Gemini een gerecht dat met die ingrediënten gemaakt kan worden.

Dit is de soort multimodale AI-magie die ook eerder dit jaar al werd vertoond tijdens het Google I/O 2024-evenement, waarbij verschillende soorten inputs (zoals afbeeldingen) dus kunnen worden gebruikt om opdrachten te geven. Zoals altijd moet je natuurlijk wel checken of de AI niet aan het hallucineren is, want dat kan je maaltijd(voorbereiding) natuurlijk verpesten.

Dankzij 'Add Me' staat echt iedereen op de groepsfoto

Een andere AI-feature die we in deze video zien, en die we nog niet eerder hebben gezien, heet 'Add Me'. Het idee bij deze feature is dat je een foto maakt van je vrienden en dan van plaats wisselt, zodat ze een foto van jou tegen dezelfde achtergrond kunnen maken. De AI kan van de twee foto's vervolgens één geheel maken, waarin iedereen tegen dezelfde achtergrond te zien is.

Dit is vergelijkbaar met sommige van de AI-fotobewerkingstools die binnen de Magic Editor al beschikbaar zijn. Momenteel is het nog niet helemaal duidelijk of deze features ook naar oudere Pixel-modellen en toestellen van andere fabrikanten zullen worden uitgerold.

In de video worden verder ook nog een "pro-level camera" en "super res zoom video" genoemd. Dat laatste lijkt de videoversie te zijn van de bestaande Super Res Zoom-feature voor foto's. Hierbij wordt er een combinatie gebruikt van hardware-trucjes en machine learning-algoritmes om de zoommogelijkheden bij foto's uit te breiden (en nu dus schijnbaar ook bij video's).

We zullen er als het goed is dinsdag dus achter komen of al deze informatie accuraat is, wanneer de Pixel 9 Pro, de standaard Pixel 9, de Pixel 9 Pro XL, de Pixel 9 Pro Fold (de opvolger van de Google Pixel Fold) en de Google Pixel Watch 3 waarschijnlijk allemaal worden onthuld.