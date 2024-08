Google Pixel 9 Pro Fold is in het wild gespot, ook meer prijzen gelekt

Google's grote lanceringsevenement van 13 augustus komt steeds dichterbij, maar er is misschien al niet zo veel meer om te onthullen na alle leaks die tot nu toe voorbij zijn gekomen. Dit keer hebben we de Google Pixel 9 Pro Fold (de opvolger van de Google Pixel Fold) voor het eerst in het wild gespot.

De vouwbare smartphone werd schijnbaar gespot in een Starbucks in Taiwan en een foto hiervan werd gedeeld met het Android Authority-team. Het lijkt erop dat de telefoon ook omhuld wordt door een van de officiële cases die Google waarschijnlijk samen met het apparaat zelf zal lanceren.

Het is interessant om Google's volgende foldable nu al in de echte wereld te zien, als de leak natuurlijk accuraat is, maar dit geeft ons verder geen nieuwe informatie over de telefoon. Een paar dagen geleden zagen we nog meerdere beelden van de Pixel 9 Pro Fold online verschijnen.

Eerdere geruchten suggereerden dat de Google Pixel 9 Pro Fold misschien dunner zal zijn dan de Samsung Galaxy Z Fold 6 die vorige maand werd gelanceerd. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de markt van vouwbare smartphones steeds competitiever wordt.

De prijzen van de Pixel 9-serie

Google heeft zelf ook al beelden van de Pixel 9 Pro gedeeld. (Image credit: Google / Future)

We verwachten naast de Pixel 9 Pro Fold op 13 augustus ook nog kennis te maken met drie andere nieuwe toestellen: de Google Pixel 9, de Google Pixel 9 Pro en de Google Pixel 9 Pro XL. Ook informatie over deze toestellen is de afgelopen weken volop gelekt.

Via Dealabs (en 9to5Google) hebben we nu ook meer informatie gekregen over de zogenaamde prijzen in Europa. We zouden hier te maken hebben met een startprijs van 899 euro voor de Pixel 9 en 1.099 euro voor de Pixel 9 Pro XL. Het lijkt er ook op dat je bij het aanschaffen van de toestellen drie maanden YouTube Premium en zes maanden Fitbit Premium krijgt.

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro hadden respectievelijk bij hun release startprijzen van 799 euro en 1.099 euro, dus het lijkt erop dat het standaard model een prijsverhoging krijgt, zoals ook in eerdere geruchten al werd gesuggereerd. Er is daarnaast natuurlijk geen model van vorig jaar om de Pixel 9 Pro XL mee te vergelijken qua prijs.

Wat ook opvallend is, is dat er geen prijs voor de Pixel 9 Pro Fold is gedeeld en dat zou kunnen suggereren dat dit model, net als de originele Pixel Fold, misschien niet naar Europa komt. Hopelijk krijgen we wel de volledige serie, maar dat is nu nog niet duidelijk.

Al deze informatie is natuurlijk nog niet officieel bevestigd en we zullen dus nog even moeten wachten tot 13 augustus, wanneer Google alles zal onthullen. We zullen je natuurlijk op de hoogte houden van alle nieuwe aankondigingen. Zo verwachten we verder ook nog de Pixel Watch 3 te zien tijdens het evenement.