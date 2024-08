Google Pixel Watch 3 zou duurder zijn dan Samsung Galaxy Watch 7

De kans is groot dat de Google Pixel Watch 3 later deze maand officieel wordt gelanceerd en er blijven lekken rond de smartwatch verschijnen. Het nieuwste geeft ons een idee van de prijs. De informatie is afkomstig van Android Headlines en geeft een startprijs van 349 dollar. Dit is dezelfde adviesprijs als de Google Pixel Watch 2, die hier verkocht wordt voor 399 euro. De kans bestaat dus dat het horloge ook hier dezelfde vanafprijs behoudt.

Deze adviesprijs zou bij het 41mm-model met alleen Wi-Fi horen, wat het instapmodel is. De versie met LTE zou 449 dollar kosten, maar aangezien die hier nooit verschenen is, hebben we geen idee wat de overeenkomstige europrijs is. We krijgen deze keer ook een grotere Pixel Watch van 45mm. Dat model met alleen Wi-Fi zou 399 dollar kosten en voor het LTE-model betaal je 499 dollar. Deze prijzen kunnen we jammer genoeg niet vergelijken met oudere Pixel Watches, aangezien Google tot nu toe alleen 41mm-modellen heeft uitgebracht.

Prijsvergelijking

(Image credit: Future)

Als dit lek juist blijkt te zijn, dan begint de Pixel Watch 3 op een hoger prijspunt dan de nieuwe Samsung Galaxy Watch 7, die je vanaf 319 euro kunt kopen. De Pixel Watch 3 zal wel iets goedkoper zijn dan de Apple Watch 9, die begint bij 449 euro. Volgende maand zien we waarschijnlijk de Apple Watch 10, maar we verwachten eerlijk gezegd niet dat die plots 50 euro goedkoper wordt.

Er is al veel informatie uitgelekt over de Pixel Watch 3, maar er is nog niets bevestigd. Het horloge komt dit jaar blijkbaar met UWB en een aantal geavanceerdere gezondheidsfuncties. Google heeft een lanceringsevenement gepland op dinsdag 13 augustus en de Pixel Watch 3 zou daar onthuld moeten worden. We verwachten daarnaast nog de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold.