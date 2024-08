Pixel 9 Pro Fold-leak onthult prijzen, releasedatum, beelden en zelfs promovideo

Het lijkt momenteel wel alsof Google en Apple aan het kijken zijn wie er het meeste informatie kan lekken over zijn aankomende smartphones. We zien namelijk bijna elke dag weer nieuwe leaks en geruchten verschijnen over de Pixel 9-serie en de iPhone 16-serie. Google lijkt deze strijd echter te gaan winnen, want we hebben nu alweer meerdere nieuwe leaks binnengekregen over de Pixel 9 Pro Fold.

Ten eerste zijn we iets te weten gekomen over de zogenaamde releasedatum. We wisten al dat dit toestel aangekondigd zou worden naast de rest van de Pixel 9-serie op 13 augustus en volgens Android Headlines zullen alle nieuwe toestellen vervolgens ook meteen na de aankondiging te pre-orderen zijn.

De Pixel 9, Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL lijken echter vanaf 22 augustus naar klanten verstuurd te worden, maar schijnbaar zal de Pixel 9 Pro Fold pas ergens in september beschikbaar zijn. De website suggereert dat hij misschien op 4 september verschijnt.

Geen prijsverhoging?

We moeten misschien dus nog wel even wachten op de opvolger van de Pixel Fold, maar we hebben wel goed nieuws over de prijs. Volgens de leaker @OnLeaks (in samenwerking met 91Mobiles) zal de het 256GB-model van de Pixel 9 Pro Fold 1.799 dollar kosten en het 512GB-model 1.919 dollar. Dat is natuurlijk nog steeds erg veel geld, maar het zijn dezelfde prijzen als bij de originele Google Pixel Fold. Er is dus tenminste geen sprake van een prijsverhoging, zoals we dit jaar wel zagen bij de Samsung Galaxy Z Fold 6.

Er worden geen prijzen genoemd voor andere regio's en we weten dus ook nog steeds niet of Google's tweede vouwbare smartphone wel naar Nederland en België komt. Het eerste model verscheen hier namelijk niet.

Hoe dan ook, diezelfde bron deelde ook promobeelden van de Pixel 9 Pro Fold en een aantal van die beelden zie je hieronder.

Image 1 of 3 (Image credit: @OnLeaks / 91Mobiles) (Image credit: @OnLeaks / 91Mobiles) (Image credit: @OnLeaks / Android Headlines)

Deze afbeeldingen onthullen weer een aantal details. Zo heeft het toestel schijnbaar een 8-inch vouwbaar scherm en een 6,3-inch coverscherm. De displays lijken dus allebei groter te worden dan de displays van de Pixel Fold. Dat model had een 7,6-inch vouwbaar scherm en een 5,8-inch coverscherm.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Verder heeft @OnLeaks ook een promovideo van de Pixel 9 Pro Fold gedeeld, dit keer in samenwerking met Android Headlines. Deze video onthult niet heel veel dat nog niet eerder gelekt was, maar hij toont wel dat de Pixel 9 Pro Fold volledig plat kan worden opengevouwen, in tegenstelling tot de originele Pixel Fold. Je ziet een screenshot hiervan tussen de afbeeldingen hierboven.

Hoewel al deze informatie natuurlijk nog niet officieel bevestigd is, lijkt een groot gedeelte hiervan wel officieel promotiemateriaal te zijn. Het ziet er allemaal dus wel geloofwaardig uit. We zullen binnenkort zien of de informatie ook echt accuraat is. Hou in de tussentijd vooral TechRadar in de gaten voor meer leaks en geruchten over de aankomende Pixels en andere apparaten.