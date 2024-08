Pixel 9 Pro kost volgens gelekte prijzen evenveel als zijn voorganger, maar is waarschijnlijk kleiner

Het wachten is bijna voorbij. Op 13 augustus wordt de Google Pixel 9-serie gelanceerd en zoals gewoonlijk is inmiddels alweer bijna elk detail van de aankomende telefoons vroegtijdig gelekt. Een van de weinig dingen waar tot nu toe nog niet veel informatie over hebben gekregen, zijn de prijzen van de nieuwe toestellen. Inmiddels zijn er echter ook alweer een aantal van deze prijzen gelekt, namelijk die van de Pixel 9 Pro en de Pixel 9 Pro XL.

Volgens een Reddit-post, waarin een screenshot van de prijzen bij T-Mobile in de VS te zien is (gespot door GSMArena), zal de Google Pixel 9 Pro een startprijs van 999,99 dollar hebben. Dat zou dezelfde adviesprijs zijn die de Pixel 8 Pro ook had in de VS. Hoewel er verder geen europrijzen zijn gedeeld, zou het kunnen dat de prijs hier ook hetzelfde blijft en dat de Pixel 9 Pro hier dus weer vanaf 1.099 euro te krijgen is.

Dat klinkt misschien als goed nieuws, omdat de prijs dus niet omhoog lijkt te gaan, maar volgens verschillende geruchten wordt de Pixel 9 Pro een veel kleinere telefoon dan de Pixel 8 Pro. Het model van vorig jaar heeft een 6,7-inh scherm, maar volgens de leaks zal het nieuwe model maar een 6,3-inch scherm krijgen.

(Image credit: Reddit / 5XDylanBISHF)

Een XL-prijs voor een XL-telefoon

De "echte" opvolger van de Pixel 8n Pro lijkt dan ook de Pixel 9 Pro XL te worden. Dat model zou ongeveer een 6,7-inch scherm moeten krijgen en heeft volgens deze gelekte prijslijst een startprijs van 1.199 dollar. In principe zou je dit dus ook kunnen zien als een prijsverhoging van 200 dollar ten opzichte van de 8 Pro (er was vorig jaar geen Pro XL-model).

Ook van dit model zijn er geen europrijzen gelekt, maar aan de hand van de prijzen van andere configuraties van de Pixel 8 Pro, zou het ons niet verbazen als dit XL-model beschikbaar zal zijn vanaf 1.299 euro.

Deze gelekte prijslijst is echter wel een beetje verwarrend, omdat er bij de 256GB- en 512GB-variant van de Pixel 9 Pro XL een prijs van 1.199 dollar wordt vermeld. We zouden je dus zeker aanraden om deze informatie met een korreltje zout te nemen. Volgens de leaker Roland Quandt zal Google echter als een van de pre-orderbonussen het 512GB-model aanbieden voor de prijs van het 256GB-model, dus dat kan de oorzaak van de verwarring zijn.

Die deal zou de pijn van de "prijsverhoging" enigszins kunnen verzachten, maar we weten natuurlijk niet of deze deal ook in Nederland en België zal verschijnen. Of de Pixel 9 Pro XL zijn hoge prijs waar zal maken, valt nog te bezien, maar gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten. Hou onze website dus vooral in de gaten voor de laatste leaks en voor updates over de aankondigingen van 13 augustus.