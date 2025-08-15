Pixel 10 Pro Fold zou Galaxy Z Fold 7 kunnen inhalen dankzij cruciale upgrade

We tellen geduldig af naar de grote Google Pixel 10-showcase op 20 augustus, en vooruitlopend op het lanceerevenement gaat het gerucht dat de Pixel 10 Pro Fold de eerste opvouwbare telefoon wordt die met een IP68-classificatie voor stof- en waterbescherming op de markt komt.

Dat meldt WinFuture in een artikel waarin de meeste technische details van het toestel worden gepresenteerd, en vooral die IP68-classificatie springt eruit. Geen enkele andere foldable op de markt kan daaraan tippen, zelfs de Samsung Galaxy Z Fold 7 met zijn IP48-rating niet.

Een IP68-telefoon is volledig beschermd tegen het binnendringen van stof en is ook waterdicht: de exacte definitie hangt af van de telefoon en de fabrikant, maar typisch is dat het toestel 30 minuten in water op een diepte van 1,5 meter kan overleven.

De Google Pixel 9 Pro Fold biedt IPX8-bescherming, net als opvouwbare toestellen zoals de Motorola Razr 50 Ultra: dat betekent een hoge mate van waterbestendigheid, maar geen garantie dat stof- en vuildeeltjes niet hun weg naar de behuizing vinden.

Niet het eerste gerucht

Google Pixel 10 Pro Fold | Open - YouTube Watch On

Natuurlijk brengt een opvouwbare telefoon met een flexibel scherm en een scharnier heel specifieke uitdagingen met zich mee als het gaat om het buiten houden van stof en water, en het zou een hele prestatie zijn als Google erin is geslaagd de Pixel 10 Pro Fold aan de vereiste standaard te laten voldoen.

Aangezien we in juni en juli hetzelfde gerucht uit afzonderlijke bronnen hebben gehoord, lijkt het steeds waarschijnlijker dat Google die prestatie inderdaad heeft geleverd. Dit zou wel eens een van de belangrijkste troeven van het toestel kunnen zijn, bovenop welke andere upgrades we ook krijgen.

Nog een interessant weetje uit dit bericht is dat de opslag wordt geüpgraded van UFS 3.1 naar UFS 4.0. Dat maakt geen enorm verschil, maar het betekent wel een snelheidswinst en zou de opvouwbare telefoon over het geheel genomen vlotter moeten laten aanvoelen.