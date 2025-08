Moet je nu nog een Google Pixel 9 kopen?

Google staat op het punt om de Pixel 10-serie te lanceren. Het lanceringsevenement vindt plaats op 20 augustus en op officiële promotiebeelden zien we opnieuw vier smartphones. Dit zijn wellicht de Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold.

Tegelijkertijd zijn de prijzen van de Pixel 9-serie nu flink gedaald. Google verkoopt de reguliere Pixel 9 nu bijvoorbeeld voor 649 euro in plaats, terwijl de adviesprijs bij de lancering 899 euro was. Bij andere (web)winkels zijn de prijzen soms nog lager en hetzelfde geldt op de andere smartphones in de Pixel 9-serie. De vraag is nu of je die korting moet pakken of beter wacht op de Pixel 10.

Koop hem als je geïnteresseerd bent in AI

(Image credit: Google)

Ook bijna een volledig jaar na de lancering is de Pixel 9-serie nog steeds uitstekend. De camera's van elke smartphone in de serie behoren nog steeds tot de beste die je kan vinden en vooral alles wat met AI te maken heeft, staat voor op de concurrentie.

Een groot pluspunt van Pixel-smartphones zijn de zogenaamde "Pixel Drops" die Google om de zoveel tijd uitstuurt. Dit zijn software-updates die verschillende nieuwe functies toevoegen aan je telefoon. Google voorziet deze updates niet alleen voor de nieuwste Pixels, maar ook voor oudere toestellen. Niet elke nieuwe functie zal echter werken op elk ouder model.

We verwachten dat de Pixel 9-toestellen en dan vooral de Pro-modellen nog langer Pixel Drop-updates zullen ontvangen dan oudere toestellen. De reden daarvoor is de hoeveelheid RAM. De Pixel 9 heeft namelijk 12GB RAM, terwijl de Pixel 9 Pro (XL) en Pixel 9 Pro Fold maar liefst 16GB RAM heeft. We weten dat RAM een belangrijke factor is voor AI-functies en het feit dat Google hun toestellen zoveel RAM heeft gegeven, zorgt ervoor dat ze toekomstbestendig zijn op vlak van AI.

De grootste verbeteringen voor de Pixel-smartphones hebben bijna altijd te maken met software en sinds vorig jaar vooral met AI. De kans is vrij groot dat enkele nieuwe AI-functies gewoon via een software-update naar de Pixel 9-serie zullen komen.

Koop hem niet als je de krachtigste prestaties wil

(Image credit: Philip Berne / Future)

Pixel-smartphones staan inmiddels bekend om hun gebrek aan pure kracht tegenover andere premium smartphones, zoals de Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro en OnePlus 13. Bij veeleisende taken, zoals videobewerking en gaming, zitten de Pixels niet op hetzelfde niveau als de concurrentie.

Elke telefoon in de Pixel 9-serie, inclusief de goedkopere Pixel 9a, heeft dezelfde chip, met name de Tensor G4. Zelfs toen de Google Pixel 9-serie gelanceerd werd in augustus van 2024 was dit niet de krachtigste chip. Zowel de iPhone 15 Pro en Galaxy S24 Ultra leverden betere prestaties en de achterstand is van Google is alleen maar groter geworden in de loop van 2025.

Als je echt uit bent op de krachtigste prestaties, is het de moeite waard om tenminste te wachten op de Pixel 10-serie. De telefoons zullen naar verwachting uitgerust zijn met de nieuwe Tensor G5-chip. We weten op dit moment niet hoeveel krachtiger de Tensor G5 zal zijn ten opzichte van de Tensor G4. Hij zal hoe dan ook krachtiger zijn, maar de vraag is nu of hij deze keer wel op hetzelfde niveau presteert als de Snapdragon 8 Elite die in andere premium Android-smartphones wordt gebruikt.

Ook nu de prijzen van de Pixel 9-serie gezakt zijn, zijn er nog steeds alternatieven die hetzelfde (of minder) kosten en toch krachtiger zijn. We nemen de Pixel 9 als voorbeeld. De laagste prijs die we momenteel vinden is 599 euro voor de versie met 128GB opslag. De Poco F7 kost minder (399 euro), heeft twee keer meer basisopslag (256GB) en is uitgerust met de krachtigere Snapdragon 8s Gen 4 chip.

Koop hem als je je smartphone lang wil gebruiken

(Image credit: Philip Berne / Future)

Niet iedereen heeft het nieuwste van het nieuwste nodig. Ook een jaar later is de Pixel 9-serie een goede keuze waarmee je weinig verkeerd kan doen. Met uitzondering van de vouwbare Pixel 9 Pro Fold, hebben de drie andere modellen een IP68-certificering. Dat wil zeggen dat ze tot 1,5 meter onderwater kunnen overleven voor maximaal 30 minuten. De voor- en achterkant worden op hun beurt beschermd door het stevige Gorilla Glass Victus 2.

Dit stevige ontwerp gaat gepaard met eenvoudige, gebruiksvriendelijke software. Op smartphones van andere merken, zoals Samsung en Xiaomi, vind je bloatware en dubbele apps terug. Vooral de dubbele apps kunnen verwarrend zijn, want waarom heeft iemand twee mail-, notitie- of galerij-apps nodig? Op Pixel-smartphones heb je geen last van bloatware, advertenties of dubbele apps, omdat Google zowel de hardware als de software maakt. Ook het instellingenmenu is eenvoudiger dan dat van sommige concurrenten.

Ten slotte belooft Google zeven jaar Android- en security-updates. Binnen het Android-landschap maakt alleen Samsung diezelfde belofte. Het verschil is dat Google net iets sneller is met hun updates. We hebben dit zelf ondervonden toen onze Galaxy Z Flip 6 wel erg lang moest wachten op de beloofde update naar Android 15 en One UI 7, terwijl onze Pixel 9 Pro wel meteen de update naar Android 16 ontving zodra die beschikbaar werd. Hetzelfde geldt voor beveiligingsupdates. Die stonden altijd netjes klaar in de eerste week van elke nieuwe maand. Je geniet daarom niet alleen van langdurige updates, maar ook van tijdige updates.

Koop hem niet als je de meest veelzijdige camera's wil

(Image credit: Google / Android Authority)

Dit laatste punt is alleen van toepassing als je geïnteresseerd bent in het instapmodel. De Google Pixel 9 heeft twee camera's achteraan: een 50MP-hoofdcamera en 48MP-groothoekcamera. Dit zijn precies dezelfde camera's als op de Google Pixel 9 Pro (XL) en het enige verschil is het gebrek aan een telefotocamera met optische zoom.

Volgens de geruchten en gelekte afbeeldingen gaat Google voor een andere aanpak bij de Pixel 10. Op de afbeelding hierboven zie je dat er achterop de Pixel 10 geen twee, maar drie camera's aanwezig zijn. Die derde camera is vrijwel zeker een telefotocamera. De Pixel 10 wordt dus het eerste instapmodel met drie camera's.

Toch zijn deze camera's niet per se op elk vlak beter dan die van de Pixel 9. Er zijn namelijk geruchten dat de hoofd- en groothoekcamera slechter zullen zijn, omdat Google ergens kosten moest besparen. De toevoeging van die telefotocamera heeft blijkbaar als mogelijk gevolg dat de twee andere camera's slechter zijn dan die van de Pixel 9.

Over het zoombereik van die telefotocamera is ten slotte nog niets bekend. Op de foto is de uitsnede voor die camera een cirkel, waardoor dit geen periscoopcamera is zoals op de Pro-versies (dan zou het vierkant zijn). Het gaat hier dus wellicht niet om een optisch zoombereik van 5x, maar eerder om 2x of 3x. Zijn de camera's van de Pixel 10 veelzijdiger dan die van de Pixel 9? Hoogstwaarschijnlijk wel. Zijn de camera's ook allemaal beter dan die van de Pixel 9? Daar moeten we nog achter komen.