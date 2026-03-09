Google Pixel 11-leak onthult een verandering voor de iconische camerabalk

Groter, maar dunner

Google Pixel 10 Pro XL in Porcelain tegen een blauwe achtergrond
De Pixel 10 Pro XL (Beeld: Philip Berne / Future)

De flinke camerabalk die achterop Google's Pixel-telefoons te vinden is, is inmiddels een redelijk iconisch designelement. Toch is deze balk door de jaren heen al wel wat veranderd en nu lijkt het design bij de Pixel 11-serie ook weer net wat anders te worden.

De casefabrikant ThinBorne (via Android Authority) heeft al een productpagina online gezet voor een case voor de Pixel 11 Pro XL. Op die pagina is ook een afbeelding van de case te zien en die afbeelding geeft ons een beetje een idee van wat we kunnen verwachten. Het design van de case suggereert dat de camerabalk van de telefoon een groter oppervlak zal hebben, maar wel iets minder ver uit zal steken.

Nog niet bevestigd

Google Pixel 10a

De Pixel 10a, zonder camerabalk (Image credit: Google)

Het is wel belangrijk om te vermelden dat dit geüpdatete design natuurlijk nog niet officieel bevestigd is. Tegelijkertijd krijgen fabrikanten van hoesjes en andere accessoires vaak wel ruim van tevoren de afmetingen van aankomende apparaten te weten, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld hun cases klaar zijn voor de officiële lancering.

Dit is een van de eerste leaks rondom de Pixel 11-serie die we tot nu toe zijn tegengekomen. Wel hoorden we een paar maanden geleden ook al een gerucht over veranderingen voor de Tensor G6-chip, de processor die waarschijnlijk in de nieuwe Pixel 11-toestellen zal zitten.

Als Google voor dezelfde strategie kiest als vorig jaar, krijgen we naar verwachting dit jaar een Pixel 11, een Pixel 11 Pro, een Pixel 11 Pro XL en een Pixel 11 Pro Fold. De Pixel 10-modellen werden in augustus onthuld, dus het zou kunnen dat hun opvolgers ook weer rond die tijd zullen verschijnen.

Google heeft ondertussen ook net de middenklasse Google Pixel 10a gelanceerd. Dat model heeft, net als de Pixel 9a, de camerabalk ingeruild voor een platte achterkant met geïntegreerde camera's.

Cas Kulk
Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

