Google Pixel 11-leak onthult een verandering voor de iconische camerabalk

De flinke camerabalk die achterop Google's Pixel-telefoons te vinden is, is inmiddels een redelijk iconisch designelement. Toch is deze balk door de jaren heen al wel wat veranderd en nu lijkt het design bij de Pixel 11-serie ook weer net wat anders te worden.

De casefabrikant ThinBorne (via Android Authority) heeft al een productpagina online gezet voor een case voor de Pixel 11 Pro XL. Op die pagina is ook een afbeelding van de case te zien en die afbeelding geeft ons een beetje een idee van wat we kunnen verwachten. Het design van de case suggereert dat de camerabalk van de telefoon een groter oppervlak zal hebben, maar wel iets minder ver uit zal steken.

Als je een kijkje neemt in onze Pixel 10 Pro XL review, dan zie je dat de camerabalk van dat toestel toch wel redelijk ver uitsteekt op de achterkant. Dat komt deels omdat er genoeg ruimte moest zijn voor onderdelen zoals de telefotocamera met 5x optische zoom. Niet iedereen is echter een fan van dit soort dikke camera-eilanden op smartphones.

Het lijkt er nu dus op dat Google een manier heeft gevonden om ervoor te zorgen dat het camerasysteem minder ver uitsteekt op zijn toestellen van 2026, zonder te veel invloed te hebben op de cameraspecs. We weten echter nog niet welke camera's de Pixel 11-modellen precies zullen krijgen.

Nog niet bevestigd

De Pixel 10a, zonder camerabalk (Image credit: Google)

Het is wel belangrijk om te vermelden dat dit geüpdatete design natuurlijk nog niet officieel bevestigd is. Tegelijkertijd krijgen fabrikanten van hoesjes en andere accessoires vaak wel ruim van tevoren de afmetingen van aankomende apparaten te weten, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld hun cases klaar zijn voor de officiële lancering.

Dit is een van de eerste leaks rondom de Pixel 11-serie die we tot nu toe zijn tegengekomen. Wel hoorden we een paar maanden geleden ook al een gerucht over veranderingen voor de Tensor G6-chip, de processor die waarschijnlijk in de nieuwe Pixel 11-toestellen zal zitten.

Als Google voor dezelfde strategie kiest als vorig jaar, krijgen we naar verwachting dit jaar een Pixel 11, een Pixel 11 Pro, een Pixel 11 Pro XL en een Pixel 11 Pro Fold. De Pixel 10-modellen werden in augustus onthuld, dus het zou kunnen dat hun opvolgers ook weer rond die tijd zullen verschijnen.

Google heeft ondertussen ook net de middenklasse Google Pixel 10a gelanceerd. Dat model heeft, net als de Pixel 9a, de camerabalk ingeruild voor een platte achterkant met geïntegreerde camera's.