Gelekte Google Pixel 10a-renders wijzen op hetzelfde zwaktepunt als bij de Pixel 9a

Op dit punt hebben we nog niet heel veel geruchten gehoord over de Google Pixel 10a, maar nu hebben we ineens te maken met de grootste leak tot nu toe. Er zijn zowel renders als mogelijke specs van het toestel gedeeld.

Android Headlines en @OnLeaks, een leaker met een goede reputatie, hebben nieuwe renders gedeeld van een telefoon die erg lijkt op de Google Pixel 9a. Het lijkt hier dus om de Pixel 10a te gaan. Hij heeft hetzelfde ovalen camerablok, dezelfde vorm en de poorten en knoppen zitten op dezelfde plek als bij zijn voorganger.

Dat is helaas geen geweldig nieuws voor ons, want we vinden het design van de Pixel 9a ook niet geweldig. Natuurlijk zullen de meningen hierover verschillen, maar het toestel lijkt qua design dus in ieder geval weer af te wijken van de normale Pixel 10-serie.

Het enige aspect van het design dat echt een upgrade lijkt te hebben gekregen, zijn de bezels om het display heen. De bezels lijken hier namelijk dunner te zijn dan bij de Pixel 9a. In een post op X claimt @OnLeaks dat de bezels echter wel wat dikker zullen zijn dan bij deze renders, dus misschien wordt er op dat vlak uiteindelijk toch ook niets verbeterd.

Image 1 of 2 Een gelekte render van de Pixel 10a. (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks) Een gelekte render van de Pixel 10a. (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

De Google Pixel 10a zou ook iets dikker dan zijn voorganger kunnen worden. Er worden nu afmetingen van 153,9 x 72,9 x 9 mm genoemd, plus een iets kleiner scherm van 6,2 inch (vergeleken met het 6,3-inch scherm van de Pixel 9a).

Hij krijgt mogelijk ook weer de Tensor G4-chip, net als de Pixel 9a, maar dan wel een "opgevoerde” versie. Dat betekent waarschijnlijk gewoon dat hij wat hogere kloksnelheden heeft. De camera's zouden daarnaast ook hetzelfde blijven. Dat betekent dat je een 48MP-hoofdcamera, een 12MP-ultrawide-camera en een 13MP-selfiecamera krijgt.

Een kleine 'refresh'

Wat wordt er verder dan nog verbeterd, los van een kleine prestatieboost? Nou, deze leak suggereert dat het dikkere design betekent dat er ruimte is voor een grotere batterij dan de 5.100mAh-batterij in zijn voorganger. Een eerdere leak gaf daarnaast ook al aan dat het scherm misschien wat feller wordt. Dat lijkt het echter wel zo'n beetje te zijn.

Het goede nieuws is dat de Google Pixel 10a naar verwachting niet duurder wordt dan zijn voorganger. Er wordt in ieder geval gesproken over een startprijs van 499 dollar voor het model met 128GB opslag in de VS. We weten dus niet helemaal zeker of de prijs voor ons ook hetzelfde blijft, maar als dat wel het geval is, dan hebben we te maken met een adviesprijs van 549 euro.

We komen er als het goed is binnenkort achter wat dit toestel allemaal te bieden heeft, want deze leak suggereert dat de telefoon in begin 2026 gelanceerd wordt. Als alle details hierboven echter accuraat zijn, is er mogelijk niet echt veel om naar uit te kijken.