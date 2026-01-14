De Google Pixel 10a verschijnt mogelijk eerder dan verwacht met een lagere prijs

Als je aan het wachten bent op de volgende middenklasse smartphone van Google, de Google Pixel 10a, dan hebben we goed nieuws voor je. Niet alleen lijkt de opvolger van de Google Pixel 9a binnenkort al te verschijnen, maar hij lijkt ook nog eens goedkoper te worden dan zijn voorganger.

De leaker @MysteryLupin claimt dat de Google Pixel 10a al op 17 februari gelanceerd wordt. De Pixel 9a werd vorig jaar op 19 maart gelanceerd, dus zijn opvolger verschijnt nu dus vroeger dan verwacht als de informatie van deze leaker klopt. @MysteryLupin heeft wel vaak betrouwbare informatie gedeeld, dus het zou ons niet verbazen als dit ook klopt.

Dat was echter niet het enige wat de leaker te delen had. Zo horen we ook dat de Pixel 10a goedkoper zal zijn dan zijn voorganger. Voor het instapmodel met 128GB zou je nu namelijk ongeveer 500 euro moeten neerleggen en voor een model met 256GB ongeveer 600 euro. Dat is in beide gevallen ongeveer 50 euro goedkoper dan bij de Pixel 9a.

Het zijn specifiek europrijzen die hier gelekt zijn, dus we baseren dit niet op omgerekende dollarprijzen en het lijkt er dus op dat het in ieder geval in Europa een meevaller kan worden.

Retailer listings suggest the Google Pixel 10a could launch on Feb 17, 2026.• 128 GB: ~€500Colors: Obsidian, Berry, Lavender, Fog• 256 GB: ~€600Color: Obsidian• Official cases: ~€20Colors match phone lineupJanuary 13, 2026

De bron claimt ook nog de kleuropties te weten voor de nieuwe modellen. Zo zou de 128GB-variant beschikbaar worden gemaakt in 'Obsidian', 'Berry', 'Lavender' en 'Fog', terwijl het 256GB-model mogelijk alleen in 'Obsidian' verschijnt.

Ook al heeft de leaker in kwestie een goede reputatie, blijven we meestal wel sceptisch over dit soort leaks. Het is echter wel goed om te weten dat een andere redelijk betrouwbare bron, Roland Quandt, dezelfde kleur- en opslagopties noemt en het ook over een lancering midden in februari heeft gehad.

De laatste leak die we hier nog even willen aanhalen, is iets minder positief. Android Headlines heeft namelijk een render van de aankomende smartphone gedeeld die er redelijk officieel uitziet en vrijwel hetzelfde design als dat van de Pixel 9a toont. Als je geen fan bent van het design van de Pixel 9a, lijkt de Pixel 10a dit dus helaas niet op te lossen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

(Image credit: Android Headlines)

Amper echt een upgrade

Deze nieuwe leaks noemen helaas geen verdere specs, los van de opslagopties, maar eerdere leaks suggereerden al dat er op het gebied van specs ook niet veel zal veranderen. Misschien dat we hooguit een versie van de Tensor G4-chip uit de Pixel 9a met een kleine prestatieboost krijgen. Dat klinkt ook wel logisch als we ervan uitgaan dat Google inderdaad de prijzen zal verlagen. Dan verwacht je niet ineens allerlei grote upgrades.

Toch hopen we wel dat er iets meer verbeteringen aan boord zullen zitten, want een verbeterde versie van een chip die zo'n 18 maanden geleden voor het eerst verscheen in de Google Pixel 9, klinkt niet echt als een indrukwekkende upgrade of een geweldige reden om de nieuwe middenklasser te kopen in plaats van een wat ouder Pixel 9-model. Hopelijk kan Google toch wat meer verbeteringen doorvoeren om de Pixel 10a wat interessanter te maken, al is het maar softwarematig.