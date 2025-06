Fairphone 6 gelanceerd: goedkoper, sneller en extra modulair

Smartphonegebruikers die zo lang mogelijk met hun telefoon willen doen, hebben wellicht al een Fairphone overwogen. Vandaag lanceert het Nederlandse bedrijf de zesde generatie van hun smartphone. Ze noemen de telefoon zelf "De Fairphone" (Gen 6.), maar voor de duidelijkheid verwijzen wij ernaar als de Fairphone 6.

Sneller, lichter en steviger

Een van de pijnpunten van de Fairphone 5 waren zijn prestaties. De telefoon was gewoon te traag tegenover andere opties in die prijsklasse. De Fairphone 6 heeft daarom een nieuwe chip, de Snapdragon 7s Gen 3. Dit is nog steeds geen krachtpatser, maar hij is wel aanzienlijk sneller dan de chip in de Fairphone 5. Opnieuw is de telefoon uitgerust met 256GB interne opslag. Daarnaast zijn de camera's vernieuwd. De Fairphone 6 heeft een nieuwe 50MP-hoofdcamera, 13MP-groothoekcamera en 32MP-selfiecamera. De hoofdcamera maakt gebruik van een Sony Lytia 700C-lens, die voor betere foto's bij weinig licht moet zorgen.

De Fairphone 6 heeft een iets kleiner 6,3-inch OLED-display. De 90Hz refresh rate is verbeterd naar een 120Hz dynamische refresh rate, die kan zakken tot 10Hz om energie te besparen. Ook zijn de schermranden kleiner geworden en is de telefoon in zijn geheel iets lichter. Fairphone heeft gekozen voor Gorilla Glass 7i, dat bekend staat om goede krasbestendigheid. De batterij is een tikkeltje groter en heeft een capaciteit van 4.415mAh. Volgens Fairphone houdt die batterij het "bijna twee dagen" vol op een enkele lading. Water is en blijft niet de beste vriend van de Fairphone 6, want zoals zijn voorganger heeft de telefoon een IP55-certficering. Een regenbui is daarom geen probleem, maar volledige onderdompeling kan fataal zijn.

Op het gebied van softwareondersteuning garandeert Fairphone zeven Android-updates en (minstens) acht jaar security-updates (tot en met juni 2033). Hier hoort nog vijf jaar garantie bij.

Extra modulair

(Image credit: Fairphone)

Het ontwerp van de Fairphone 6 is aangepast om extra modulair te zijn. De achterkant bestaat nu uit twee losse panelen. Het bovenste paneel is iets kleiner en herbergt de camera's, terwijl het grotere, onderste paneel boven de batterij zit. Wie goed naar de foto's kijkt, ziet dat er nu twee kleine schroefjes bovenaan het onderste paneel zitten. Die zijn niet alleen bedoeld om de achterkant op zijn plaats te houden, maar kunnen ook gebruikt worden om accessoires te bevestigen.

Fairphone heeft drie unieke accessoires voor de Fairphone 6. De Card Holder-case heeft een vakje voor je betaalpas of ID, de Finger Loop-case heeft een siliconen lus zodat je de telefoon steviger kan vasthouden en met de Lanyard (dit is gewoon een touw dat je vastschroeft en geen case) kan je de Fairphone 6 rond je nek hangen.

Daarnaast zijn er twaalf vervangbare onderdelen. Die kan je hieronder in de tabel terugvinden met de overeenkomstige prijs. De Fairphone 5 had tien vervangbare onderdelen en de reden daarvoor is dat de achterkant van de Fairphone 6 nu uit twee verschillende delen bestaat en dat je nu ook een nieuwe sim-tray kan kopen.

Swipe to scroll horizontally Onderdeel Prijs USB-C-poort 19,95 euro Speaker 24,95 euro Oorspeaker 19,95 euro Hoofdcamera 69,95 euro Selfiecamera 34,95 euro Groothoek-camera 39,95 euro Batterij 39,95 euro Display 89,95 euro Achterkant (onder) 14,95 euro Achterkant (boven) 9,95 euro Top unit 39,95 euro Sim-tray 7,95 euro

De Fairphone 6 is vanaf vandaag, 25 juni, verkrijgbaar voor een adviesprijs van 599 euro (8GB/256GB) via verschillende retailers in Nederland en België. Er zijn drie kleuren beschikbaar: Cloud White, Horizon Black en Forest Green.