Drie valkuilen van goedkope smartphones

We staan er tegenwoordig niet meer van te kijken als een nieuwe smartphone meer dan 1.000 euro kost. De prijzen kunnen tegenwoordig zelfs tot meer dan 2.000 euro oplopen. Dit zijn bedragen die lang niet iedereen kan en wil uitgeven aan een telefoon.

Aan de andere kant van het prijzenspectrum zijn er nog steeds genoeg smartphones te vinden. Ook als je budget niet veel hoger is dan 250 euro, heb je keuzen uit honderden smartphones. Vergeet niet dat je uiteindelijk krijgt waar je voor betaalt. Hoewel bedrijven soms laten uitschijnen dat hun goedkope telefoons net zo goed zijn als de allernieuwste iPhone 16 Pro Max, is dat in de praktijk niet zo.

Zo zie je dat sommige goedkope smartphone drie cameralenzen achteraan hebben, net zoals de Samsung Galaxy S25. Wat je niet meteen ziet, is dat sommige van deze lenzen gewoon een dieptesensor is, die eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft.

Dit wil niet zeggen dat elke telefoon van 250 euro of minder allerlei gebreken heeft waardoor je hem beter niet koopt. Er zitten wel degelijk enkele verborgen schatten in het budgetsegment. Je moet dan wel weten waarop je moet je letten en die kennis delen we graag met jou.

(Image credit: Blue Pixl Media)

Ironisch genoeg zijn het de mensen die meer uitgeven aan een smartphone die ook frequenter een nieuwe smartphone kopen. Mensen die een goedkope telefoon kopen, gebruiken die vaak langer (of hopen toch dat dat lukt). Als je een beetje zorgt draagt voor je telefoon, een tientje of twee uitgeeft aan een goede case en eventueel een screenprotector, is dat helemaal geen onmogelijke opgave.

Een smartphone is echter meer dan hardware. Het is niet omdat je telefoon er nog prima uitziet dat hij niet aan vervanging toe is. Daar komt het updatebeleid om de hoek kijken. Vrijwel alles krijgt tegenwoordig updates, van je laptop en telefoon tot je tv en soms zelfs je oven. Die updates voegen niet alleen nieuwe functies toe, maar voorkomen ook beveiligingsproblemen.

Sommige bedrijven zijn erg trots op hun updatebeleid en pakken daarmee uit. Zo belooft Samsung zeven jaar updates op de Galaxy S-, Galaxy Z Flip- en Galaxy Z Fold-serie, terwijl Google ook zeven jaar updates belooft op elke Pixel-telefoon. Apple doet op hun beurt geen concrete beloftes over het aantal updates, maar dit zit gemiddeld rond de zes jaar.

Als we naar goedkopere smartphones kijken, zien we vaak weinig tot geen communicatie over het aantal updates. Samsung weet hier te verrassen met de belofte van zes jaar updates voor de Galaxy A36, die je nu vanaf 250 euro kan vinden. Dit is slechts één jaartje minder dan bij de duurdere telefoon van het merk. De Nothing Phone (3a) van 349 euro moet het doen met drie jaar Android-updates en vier jaar security-updates. Het meest dramatische geval dat we recent hebben getest, is de Motorola moto g15 power die nu vanaf 149 euro te koop is. Die krijgt helemaal geen Android-updates en slechts twee jaar security-updates.

Let ten slotte goed op de lanceringsdatum van een telefoon. De hoeveelheid updates begint namelijk te tellen vanaf de lancering. Zo is de Nothing Phone (3a) in maart van dit jaar op de markt gebracht. Als je hem zou kopen in maart 2026, krijg je nog maar drie jaar security-updates. Wanneer de updates afgelopen zijn, is het niet zo dat je telefoon één groot beveiligingsprobleem is. Wel moet je goed opletten als je bijvoorbeeld bijlages in mails of bestanden in je internetbrowser downloadt.

2. Veel camera's van slechte kwaliteit

(Image credit: Future)

Camera's op smartphones zijn het ultieme voorbeeld van "schijn bedriegt". Het aantal camera's op een smartphone vertelt niets over wat je er eigenlijk mee kan en hetzelfde geldt voor het aantal megapixels. Er zijn spotgoedkope telefoons met een 108MP-camera, die in de praktijk niet in de buurt komt van de 48MP-camera op de iPhone 16.

Je ziet op de foto hierboven de Samsung Galaxy A35 uit 2024. De drie cameralenzen die recht onder elkaar staan en afzonderlijk uit de achterkant steken, zien er precies hetzelfde uit als de camera's op de veel duurdere Samsung Galaxy S25. Het grootste verschil tussen deze twee is dat de onderste camera van de Galaxy S25 een 10MP-telefotocamera is waarmee je 3x optisch kan inzoomen, terwijl de onderste camera van de Galaxy A35 een 5MP-macrocamera is. Macrofotografie is sowieso erg niche en met een resolutie van 5MP zal je geen geweldige resultaten boeken.

Soms is er zelfs een cameralens waar helemaal geen camera achterzit, maar een soort laser die moet helpen bij de autofocus. Bij de specificaties van de telefoon kan je altijd zien om wat voor camera's het gaat. Een telefotocamera waarmee je kan inzoomen, zal je bijvoorbeeld zelden vinden op een telefoon van minder dan 250 euro en als die er toch is, zal de kwaliteit allesbehalve goed zijn.

Een ander punt is het aantal megapixels. Er is een minimumaantal om een camera nuttig te kunnen noemen en dat is 12MP. Een 8MP-groothoekcamera kan er nog mee door, maar camera's met een resolutie van 5MP of 2MP hebben geen toegevoegde waarde. Een camera is echter veel meer dan een aantal megapixels en een 108MP-camera is niet automatisch beter dan een 12MP-camera. Laat je daarom nooit misleiden door deze cijfers en ga altijd op zoek naar reviews waar je de eigenlijke foto's ziet.

3. Frustrerend traag

(Image credit: Future)

We moeten je wellicht niet vertellen dat gamen met een goedkope smartphone geen goed idee is. Je wil wel gewoon een telefoon die vlot werkt en waarbij je geen halve minuut moet wachten tot een app is geopend. Ook in 2025 zijn er telefoons die echt te traag zijn. Dan krijg je situaties waarbij je snel wil typen, maar de telefoon gewoon de toetsaanslagen niet kan bijhouden. Daar wordt niemand gelukkig van.

De twee onderdelen die de prestaties het meest beïnvloeden zijn de hoeveelheid RAM en chipset. De hoeveelheid RAM (of werkgeheugen) bepaalt hoeveel processen je telefoon tegelijkertijd kan uitvoeren. De regel is eenvoudig: hoe meer RAM, hoe beter. Tegenwoordig raden we minstens 6GB RAM aan. Er zijn nog budgetsmartphones met 4GB RAM en die laat je dus beter links liggen.

De chipset is waar het voor de gemiddelde gebruiker moeilijk wordt. We verwachten niet dat iedereen op basis van een naam als "Snapdragon 7s Gen 3" of "MediaTek Helio G99" weet of iets een snelle of trage chip is. In goedkope smartphones worden wel eens verouderde chips gebruikt die zelfs ten tijde van hun lancering niet geweldig waren.

Een goed voorbeeld is de OnePlus Nord CE 4 Lite die in juni 2024 op de markt kwam. Die gebruikte de Snapdragon 695, een chip uit de lagere middenklasse die dateert van oktober 2021. In de loop van 2022 hebben we veel telefoons met die chip gezien, zoals de Motorola edge 30 neo, en toen presteerde hij inderdaad prima. In 2024 had de chip zijn beste tijd echter wel gehad.

We gaan er ten slotte niet vanuit dat je ooit uit het hoofd zal weten welke chips snel zijn, welke traag zijn en al helemaal niet in welk jaar ze geïntroduceerd zijn. Hier geldt opnieuw hetzelfde als bij de camera's: ga op zoek naar reviews. Zo kom je te weten hoe goed (of slecht) een telefoon presteert. In onze reviews vind je dit altijd terug in het gedeelte "prestaties".