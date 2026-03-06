De Moto Razr 70 lijkt de Samsung Galaxy Z Flip 7 mogelijk op vier belangrijke manieren te verslaan

De Samsung Galaxy Z Flip 7 is een van de beste klaptelefoons van dit moment, en misschien zelfs wel de beste. Toch lijkt het er nu op dat er binnenkort een concurrent aankomt die hem kan verslaan op verschillende belangrijke vlakken.

Er zijn zogenaamde specs van de Motorola Razr 70 gelekt. De gelekte informatie komt vanuit Chinese certificeringen voor de telefoon en onthult verrassend veel over het aankomende toestel.

De aankomende klaptelefoon lijkt sommige specs echter ook gewoon over te nemen van zijn voorganger, zoals het 6,9-inch hoofdscherm en het 3,6-inch coverscherm, een 4.500mAh-batterij, een 32MP-selfiecamera en een 50MP-hoofdcamera.

Andere specs krijgen wel upgrades volgens deze leaks. Zo zou er nog een tweede 50MP-camera aanwezig zijn (een upgrade ten opzichte van de 13MP-camera op het model van vorig jaar), zou de maximale opslagruimte verhoogd zijn naar 1TB en krijgt het werkgeheugen ook een upgrade in de vorm van 16GB- en 18GB-modellen.

Vier upgrades ten opzichte van de Galaxy Z Flip 7

(Image credit: Philip Berne / Future)

Een paar van de gelekte specs voor de Motorola Razr 70 zouden sommige mensen misschien wel eens kunnen overhalen om voor een Motorola-klaptelefoon te kiezen, in plaats van voor de Z Flip 7 van Samsung.

Als je bijvoorbeeld veel opslagruimte nodig hebt, dan lijkt de nieuwe configuratie met 1TB opslag een erg handige optie. Als dat model breed beschikbaar is, kan dat bijvoorbeeld voor zakelijke gebruikers die veel opslag nodig hebben, een aantrekkelijke optie zijn. De Z Flip 7 en de Razr 60 bieden allebei maximaal 512GB.

Hetzelfde lijkt ook te gelden voor het werkgeheugen. Op de Z Fold 7 krijg je maximaal 12GB aan RAM, maar het lijkt erop dat de Razr 70 opties met 16GB en 18GB kan krijgen. Dat is voor veel mensen misschien meer dan ze nodig hebben op een klaptelefoon, maar het zal er ongetwijfeld wel voor zorgen dat dit toestel enorm snel zal zijn.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Waar wij echter het meest geïnteresseerd in zijn, zijn de camera-upgrades. Een camerasysteem met twee 50MP-camera's achterop zou betekenen dat de Moto meer pixels tot zijn beschikking heeft dan de Samsung. Bij de gelekte specs wordt echter ook nog eens 3x optische zoom genoemd. Dat suggereert dus dat een van de camera's een telefotocamera zal zijn. Aangezien de meeste klaptelefoons twee camera's achterop hebben, en dat veelal een hoofdcamera en ultrawide zijn, zou dit een enigszins unieke configuratie zijn.

Het vierde voordeel voor de Razr 70 zou een 32MP-selfiecamera zijn. Samsung heeft maar een 10MP-selfiecamera.

Natuurlijk is meer dan alleen de hardware uiteindelijk belangrijk, maar het lijkt er dus wel op dat de aankomende Motorola-klaptelefoon het model van Samsung op een aantal belangrijke manieren kan verslaan.

We weten nog niet precies wanneer de Motorola Razr 70-serie (bestaande uit een standaard model en een Razr 70 Ultra) zal worden gelanceerd, maar de modellen van 2025 werden ergens eind april vertoond, dus een vergelijkbare lanceringsperiode in 2026 zou ons niet verbazen. De leak lijkt overigens dus alleen over het standaard model te gaan, dus het zou kunnen dat het Ultra-model, de opvolger van de Motorola Razr 60 Ultra, nog indrukwekkendere specs heeft.