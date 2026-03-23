Amazon lijkt aan een nieuwe smartphone te werken

Amazon heeft al eens eerder een smartphone gelanceerd, maar het zou ons niets verbazen als je daar nog nooit van gehoord hebt. Dit was namelijk de Amazon Fire Phone, die in juni 2014 gelanceerd werd en ook maar ongeveer een jaartje verkocht werd voordat de productie werd stopgezet. Het lijkt er nu op dat Amazon na meer dan tien jaar misschien eindelijk klaar is om een opvolger te ontwikkelen en hiermee opnieuw de smartphonemarkt te betreden.

Volgens Reuters is er bij Amazon een nieuw apparaat met de codenaam 'Transformer' in ontwikkeling. Volgens de insiders waar Reuters mee heeft gesproken, is het nog niet duidelijk wanneer deze telefoon ook echt zou moeten worden gelanceerd en hoeveel hij zal kosten.

Wat wel duidelijk is, is dat deze telefoon een grote focus op AI zou hebben. Dat is ook wel logisch, want Amazon heeft ook recent zijn geüpgradede Alexa+-chatbot uitgerold. Ook shopping-diensten zouden een belangrijk onderdeel van de gebruikerservaring zijn en dat verbaast natuurlijk ook helemaal niemand.

Schijnbaar spoort Jeff Bezos zelf het bedrijf aan om dit apparaat te ontwikkelen. Hij zou een apparaat willen ontwikkelen dat je vrijwel overal voor moet kunnen gebruiken en met je stem kan bedienen. Het lijkt er dus op dat Amazon klaar is voor een tweede poging.

Misschien eerder een apparaat voor naast je bestaande telefoon?

Amazon-oprichter Jeff Bezos is schijnbaar nog steeds enthousiast over het ontwikkelen van een telefoon. (Image credit: Getty / Mandel Ngan)

Er zou volgens dit verslag een goede integratie zijn voor alle Prime-diensten, waaronder Amazon Music en Prime Video. Daarnaast wordt er gehint naar het idee dat de AI aan boord er voor kan zorgen dat we minder hoeven te vertrouwen op specifieke apps en een traditionele app store.

We weten op dit moment verdere nog niet veel over dit apparaat en het Reuters-verslag geeft ook aan dat er nog geen garantie op dit punt dat het toestel ook echt gelanceerd wordt. Het wordt wel actief ontwikkeld, maar de toekomst van het apparaat lijkt af te hangen van toekomstige strategieën en de financiële prestaties van het bedrijf.

Er wordt overigens ook nog gesuggereerd dat het nieuwe toestel geïnspireerd kan zijn op toestellen zoals de minimalistische Light Phone. Dat geeft ons misschien dus ook al een beetje een idee van de richting die Amazon met dit toestel op wil gaan. Misschien wordt dit eerder een apparaat dat je naast je normale smartphone gaat gebruiken (als het aan Amazon ligt).

Amazon maakt al goedkope tablets, Kindle-e-readers en meerdere soorten slimme speakers. Dit is dus zeker niet de eerste hardware die het bedrijf ontwikkelt, maar het is toch een uitdaging om de strijd aan te gaan met bedrijven zoals Apple, Google en Samsung, zelfs als een gigantisch bedrijf zoals Amazon.