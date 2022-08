Onthulling AirPods Pro 2 tijdens Apple iPhone 14 evenement onwaarschijnlijk

De iPhone 14 wordt op 7 september onthuld, maar we vragen ons natuurlijk ook af wat er nog meer op het virtuele podium zal verschijnen. We verwachten de Apple Watch 8 , en waarschijnlijk nog minstens één andere Apple Watch.

Maar hoe zit het met de AirPods Pro 2 ? Er lopen al heel lang geruchten over de AirPods Pro 2, waarvan de eerste geruchten beweerden dat ze in 2021 zouden verschijnen. Vervolgens werd er gezegd dat ze eerder in 2022 geproduceerd zouden worden en klaar waren voor een lancering rond eind 2022.

Nou, we gaan langzamerhand naar het einde van 2022 en er is een Apple evenement, dus dan kunnen we verwachten dat de AirBuds Pro 2 samen met de nieuwe iPhones verschijnen, toch?

Dit hoeft niet per se het geval te zijn. De nieuwe oordopjes kunnen net zo goed in oktober bekendgemaakt worden. In de afgelopen tien jaar heeft Apple bijna altijd twee evenementen tegen het einde van het jaar gehouden (en in 2020 zelfs drie), en een oktober-evenement is de plaats waar je meestal iPads, Macs en AirPods aangekondigd krijgt.

De originele AirPods Pro werden in 2019 tijdens een oktober-evenement aangekondigd. AirPods 3 werden aangekondigd tijdens het oktober-evenement in 2021. De AirPods Max werden eigenlijk niet aangekondigd tijdens een evenement, maar werden in plaats daarvan aangekondigd in een verrassend persbericht in december 2020. Toch past dit in het rijtje, en we moeten niet vergeten dat 2020 vanwege de pandemie een vreemd jaar was.

Er zijn uitzonderingen op deze ongeschreven regel. De AirPods 2 werden in maart van 2019 aangekondigd en de originele AirPods werden samen met de iPhone 7 in september van 2016 aangekondigd.

Maar toen waren de AirPods een gehele nieuwe productserie, en updates aan reeds bestaande producten (zoals de AirPods) worden meestal niet in september aangekondigd. Vergelijk dat met de Apple Watch die altijd samen met de iPhone werd aangekondigd, behalve (je raadt het al) in 2020.

Dus waarschijnlijk moet je nog vijf tot zes weken wachten op de nieuwe AirBuds Pro 2.