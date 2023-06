Ultrasnel opladen heeft de iPhone en Samsung Galaxy voor mij verpest

De beste smartphones van vandaag zijn beter dan ooit, met betere specs en functies, en beloven een betere ervaring dan voorheen. Er zijn toestellen met drie, vier en zelfs vijf camera's. De opslagcapaciteit gaat tot 1TB, het RAM-geheugen tot 16 GB en de beeldschermen bereiken 120Hz en meer. Hoewel al deze functies leuk zijn om te hebben, is er één trend in het bijzonder die we met veel interesse volgen: het steeds beter wordende snel opladen.

Hoewel snelladen ooit werd gedefinieerd als 18W, 22W of zelfs 30W, kunnen veel smartphones die nu op de markt komen claimen dat ze je telefoon acht tot tien keer sneller kunnen opladen dan de gemiddelde oplaadsnelheid. Het is een functie die op dit moment beperkt is tot Android-telefoons en het is een van de weinige echt interessante nieuwe functies die we de afgelopen jaren hebben gezien.

Geen angst meer voor een lege telefoon

Motorola biedt 125W snelladen aan op de Motorola Edge 40 Pro. (Image credit: Michael Allison / Future)

Enkele van de beste Android-telefoons die we dit jaar hebben getest, strijden om de titel 'snelst oplaadbare telefoon'. Of het nu gaat om de Realme GT 3 vanwege zijn verbluffende 240 Watt, de Vivo X90 Pro of de Motorola Edge 40 Pro, Android-merken proberen elkaar te overtreffen als het aankomt op het opladen van je smartphone.

Naarmate smartphones beter worden, vereisen ze ook steeds meer batterij; net zoals een bodybuilder die steeds meer voedsel nodig heeft om zijn spieren te behouden. De heldere en snelle schermen, betere camera's, AI-functies en meer hebben allemaal extra vermogen nodig. Het gebruik van steeds grotere batterijen betekent natuurlijk ook dat je smartphone steeds langer aan de oplader moet liggen. En dat is inclusief nieuwe hardware die efficiënter is en dus betere prestaties per watt levert.

Met de meer gangbare vormen van snelladen kan Google's Pixel 7 Pro, net als de Pixel 6 Pro, er tot twee uur over doen om zijn 5.000mAh batterij volledig op te laden. De iPhone heeft een aanzienlijk kleinere batterij en doet er toch meer dan een uur over om volledig op te laden. Je kunt je telefoon dus gemakkelijk volledig opladen terwijl je slaapt, maar als je thuiskomt van je werk met een lege batterij en snel weer op pad moet, zal je op moeten letten zodat je niet zonder batterij komt te zitten. Die uitdaging wordt nog gecompliceerder nu smartphones zo uitgebreid zijn.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een van de eerder genoemde Pixels van Google (bijvoorbeeld de Google Pixel 6) gebruikt om je vliegticket op te zetten en je mobiel zou het in de rij begeven. Dat zou meer dan een beetje ongemakkelijk zijn, en het is een situatie die snelladen elimineert omdat je maar 30 of zelfs 20 minuten verwijderd bent van een volledige oplaadbeurt en vijf minuten van een halve oplaadbeurt.

Positieve en negatieve aspecten

De Xiaomi 13 Pro wordt ook geleverd met een krachtige 120W snellader. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De opkomst van ultrasnel opladen is wellicht ook het begin van het einde van een van de meest irritante trends in de laatste paar jaar: het ontbreken van een oplader bij je nieuwe smartphone. Apple is ermee begonnen, maar ze zijn lang niet meer de enige. De meeste telefoons worden nu slechts geleverd met een SIM-tool, papierwerk en, als je beetje gelukt hebt, een kabel.

Het is op zich logisch, want het grootste argument voor het weghalen van de opladers is dat je er waarschijnlijk al veel thuis heb liggen. Tegelijkertijd is het vaak nodig om nieuwe opladers te kopen bij het inruilen of verkopen van oude telefoons. Hogere laadsnelheden betekenen dat de oude lader die prima voldeed voor je iPhone 11 hopeloos traag is als je hem aansluit op een iPhone 14. De gewoonte om geen oplader in de doos te doen is in sommige landen zelfs illegaal geworden.

Deze trend is doorbroken door telefoonmerken die hun nieuwe supersnelle opladers in de doos stoppen (en deze merken voegen vaak ook hoesjes en andere kleine extra's toe).

De Honor Magic Vs is een andere telefoon die wordt geleverd met een snellader in de doos. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Tegelijkertijd hebben die opladers in de doos een verborgen nadeel. Dat betekent dat je ze zeker nodig hebt om de geadverteerde pieklaadsnelheden te bereiken. Ze zijn ook niet compatibel tussen (sommige) merken. Dus Xiaomi's 120W adapter zal werken met Redmi telefoons die dergelijke snelheden ondersteunen, maar zal niet werken met Oppo telefoons die 120W opladen, maar die zullen wel werken met Realme's 120W lader. Het is een beetje verwarrend. Als je voorzichtig bent met je telefoonoplader en een reserve hebt voor het geval dat, komt het wel goed.

Apple gebruikt sinds dit jaar USB-C, maar heeft nog niet dezelfde snelle oplaadmogelijkheden als Android-merken. (Image credit: Future)

Conclusie

Hoewel ze misschien achterblijven bij minder bekende merken als het gaat om laadsnelheden, blijven Apple, Samsung en Google de bedrijven die de smartphonemarkt domineren. Hoewel ze snelladen aanbieden, voelen hun relatieve topsnelheden traag aan in vergelijking met het snelladen dat je van de eerder genoemde Chinese merken kunt krijgen. De Pixel is de traagste met maximaal 23W, terwijl Apple in het midden valt met snelheden rond 27W. Samsung komt nog het dichtst in de buurt met 45W snelladen op de Samsung Galaxy S23 Ultra, maar zelfs dat verbleekt bij de 80W snelladen die nu gebruikelijk worden voor de meeste Android-smartphones in het midden- tot hogere segment.

Jammer genoeg worden de telefoons van Apple, Google en Samsung gezien als de go-to smartphones als het aankomt op het totaalplaatje, ook al laden ze meer dan twee keer zo traag op vergeleken met de concurrentie. Zolang zij het ultrasnelladen niet oppikken, blijft het een exclusiviteit voor de mensen die buiten de top drie shoppen.