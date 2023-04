Motorola heeft zonet de Motorola Edge 40 Pro onthuld. Hij vormt een opvolger van de Edge 30 Pro en Edge 30 Ultra van vorig jaar. Hij lijkt ook stevige concurrentie voor de beste smartphones van het moment dankzij krachtige hardware, een drievoudige camera set-up en 125W-snelladen.

Motorola Edge 40 Pro: Specs en prijs

De Motorola Edge 40 Pro is vanaf 4 april te koop voor een prijs van 899,99 euro met 256GB interne opslag. Voorlopig is dit de enige opslagvariant die je kan vinden. Op een later moment zou daar eventueel een 512GB-versie bij kunnen komen, maar Motorola vertelde ons dat er geen 128GB-variant op komst is.

Zoals verwacht is hij uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 2 chipset, in combinatie met 12GB RAM. Uit de doos draait de Motorola Edge 40 Pro een schone versie van Android 13. Je kan enkele visuele aanpassingen aanbrengen via de Moto-app, maar bloatware of dubbele apps vind je hier niet. Qua updates komt Motorola in de buurt van Samsung met drie jaar Android-updates (tot en met Android 16) en vier jaar tweemaandelijkse security updates (tot en met april 2027).

Hij is iets duurder dan de Edge 30 Pro van vorig jaar, maar zit op hetzelfde prijspunt als Motorola Edge 30 Ultra. Het is fijn om te zien dat Motorola enkele upgrades heeft kunnen aanbrengen zonder de adviesprijs te verhogen. Dat kunnen we zeker niet voor elke nieuwe telefoon zeggen dit jaar.

De Motorola Edge 40 Pro is beschikbaar in het Interstellar Black (een soort glinsterend matzwart) bij retailers. De Lunar Blue-versie (mat babyblauw) kan je alleen via de Motorola-webshop verkrijgen.

Swipe to scroll horizontally Motorola Edge 40 Pro specs Motorola Edge 40 Pro Motorola Edge 30 Pro Motorola Edge 30 Ultra Prijs: 899 euro 799 euro 899 euro Afmetingen: 161,2 x 74 x 8,6 mm 163,1 x 76 x 8,8 mm 161,8 x 73,5 x 8,4 mm Gewicht: 199g 196g 199g Besturingssysteem: Android 13 Android 12 Android 12 Schermgrootte: 6,67 inch 6,67 inch 6,67 inch Resolutie: 2.400 x 1.080 pixels 2.400 x 1.080 pixels 2.400 x 1.080 pixels Processor: Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 12GB 8GB 12GB Opslag: 256GB 128GB / 256GB 256GB Batterij: 4.800mAh met 125W-snelladen 4.600mAh met 125W-snelladen 4.610mAh met 125W-snelladen Camera's achter: 50MP-hoofdcamera (OIS), 50MP-ultrawide, 12MP-telefoto (2x zoom, geen OIS) 50MP-hoofdcamera (OIS), 50MP-ultrawide, 2MP-dieptesensor 200MP-hoofdcamera (OIS), 8MP-ultrawide, 50MP-macro, 12MP-telefoto (2x zoom, geen OIS) Selfiecamera: 60MP 60MP 60MP

Eindelijk een waterbestendige Motorola

De Motorola Edge 40 Pro bestaat uit premium materialen en kan tegen meerdere stootjes. Hij is uitgerust met Gorilla Glass Victus en heeft voor het eerst een officiële IP68-score voor water- en stofbestendigheid gekregen. Met afmetingen van 161,2 x 74 x 8,6 mm is dit een redelijke grote telefoon.

Het 6,67-inch OLED-scherm met Full HD-resolutie gaat inmiddels al een tijdje mee en krijgt deze keer een iets hoger refresh rate van 165Hz. Dit kan je echter alleen handmatig inschakelen via de instellingen. Bij de standaard instellingen krijg je een 120Hz refresh rate dat kan zakken naar 90Hz en 60Hz afhankelijk van wat je aan het doen bent. Het kan dus niet zakken tot 1Hz zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra.

Het scherm kromt tot slot lichtjes aan de zijkanten en ondersteunt de Edge Lights. Daarmee lichten de zijkanten op bij meldingen of inkomende oproepen. Zo kan je de telefoon met het scherm op tafel leggen en toch op de hoogte blijven van de belangrijkste zaken.

Focus op portretfotografie en snelladen

De Motorola Edge 40 Pro heeft een triple camera set-up, bestaande uit een 50MP f/1.8 hoofdsensor, een 50MP f/2.2 ultrawide en een 12MP telefotocamera met 2x zoom, maar zonder optische beeldstabilisatie. Motorola geeft aan dat de 12MP-telefotocamera bedoeld is voor portretfoto's en in de camera-app kan je kiezen tussen drie brandpuntsafstanden: 35mm, 50mm en 85mm. Vooraan vinden we dezelfde 60MP-selfiecamera die Motorola al een tijdje gebruikt.

Op vlak van video is er een nieuwe feature genaamd Horizon Lock die ervoor zorgt dat video's stabieler zijn. Motorola gaf aan dat die feature niet exclusief is voor de Edge 40 Pro en via een software-update van de camera-app naar andere Motorola-smartphones zal komen.

Er is tot slot een 4.600mAh-batterij met 125W snelladen aanwezig zodat je van 0 naar 100 kunt gaan in 23 minuten. De oplader wordt meegeleverd in de doos, dus je hoeft niet extra te betalen. 15W draadloos en 5W omgekeerd draadloos opladen zijn ook aanwezig. Het zijn geen recordsnelheden, maar het zijn wel opties die we verwachten van een premium telefoon.

We hadden kort de kans om de Motorola Edge 40 Pro uit te proberen voor de lancering. Onze eerste bevindingen kan je alvast lezen in de Motorola Edge 40 Pro hands-on review.