Xiaomi Mi Mix 4 komt mogelijk met under-display camera

Het is bijna zeker dat de Xiaomi Mi Mix 4 met een under-display camera komt. Dit werd door een verantwoordelijke binnen het bedrijf geteased. Dat houdt echter niet in dat de technologie snel naar andere smartphones komt.

Naar alle verwachtingen verschijnt de Xiaomi Mi Mix 4 aan het eind van dit jaar wereldwijd in de winkelrekken, maar we vermoeden dat het niet meteen de best verkopende smartphone wordt. Als het bedrijf nieuwe technologieën ontwikkelt, dan komen die doorgaans in de Mi Mix-reeks terecht alvorens ze in andere toestellen, zoals de Xiaomi Mi 12-reeks, verschijnen.

Dit kan mogelijk het kantelpunt vormen waarmee under-display camera's meer mainstream worden. Als we van enkele geruchten mogen uitgaan, vrezen we toch dat we nog even zullen moeten wachten tot de technologie de nieuwe norm wordt voor toekomstige smartphones.

Innovating on innovation pic.twitter.com/dpl4RmZ7v4August 5, 2021 See more

Enkele leaks stellen dat de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 3 ook met een under-display camera komt. Als dat het geval is, zou dit de eerste keer zijn dat het bedrijf dit in een van zijn smartphones verwerkt.

Oppo heeft reeds een nieuwe versie van zijn under-display cameratechnologie geïntroduceerd, waarmee het voor hen inmiddels de derde generatie is van deze tech.

Tot nu toe was ZTE de eerste fabrikant die de technologie in de Axon 20 5G en Axon 30 5G wist te verwerken. We hebben de eerstgenoemde versie hiervan kunnen uitproberen en zagen dat de beeldkwaliteit van de selfies veel minder duidelijk was dan die van foto's van traditionelere selfiecamera's.

Het zal dus nog lang niet de norm worden. We vermoeden dat de technologie nog in zijn kinderschoenen staat en tijd nodig heeft om verder te evolueren. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat we dit soort verborgen camera's al zullen terugvinden op de iPhone 13 of Samsung Galaxy S22.

Een bericht suggereert dat Samsung niet in staat is om de productie van deze tech op een schaal te brengen die volstaat voor de productie van zijn vlaggenschepen. Daardoor zou het momenteel enkel toegankelijk zijn voor toestellen zoals de Galaxy Z Fold 3. Of dit klopt weten we bij de vermoedelijke onthulling van de toestellen op het Samsung Unpacked-event op 11 augustus.

Als je echter toch graag met een under-display camera aan de slag wil, zal je in de komende maanden wel meer kansen krijgen. Verwacht je het komende jaar aan meer fabrikanten die met de technologie zullen experimenteren. Zoals we reeds aanhaalden, denken we echter niet dat het meteen verwerkt wordt in vlaggenschepen. Daarvoor zullen we waarschijnlijk tot minstens 2022 moeten wachten.

Via Phone Arena