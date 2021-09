Xbox Series X-voorraad is voorlopig nog problematisch

De bevoorradingsproblemen rond de Xbox Series X zullen nog aanhouden tot 2022, zo stelt Phil Spencer, het hoofd van Xbox.

Spencer meldde in The Wrap, wat door VGC werd opgepikt, dat het huidige wereldwijde tekort aan chips dat meerdere industrieën plaagt, niet het enige obstakel is voor Microsoft om meer Xbox Series X en Xbox Series S-consoles bij handelaars te krijgen.

"Ik denk dat het te kortzichtig is om te stellen dat het enkel een chip-probleem is", aldus Spencer. "Als ik erover denk wat het allemaal inhoudt om de benodigde onderdelen te krijgen die vandaag nodig zijn voor het bouwen van een console, en om ze dan op de markten te krijgen waar er vraag is, dan zijn er meerdere pijnpunten in dat proces. Ik denk helaas dat het allemaal nog maanden en maanden zal aanhouden, zeker tot het einde van dit jaar en doorheen volgend jaar."

Dit bericht van Spencer zal ongetwijfeld een grote teleurstelling blijken voor iedereen die nog op zoek is naar een Xbox Series X, zeker nu de console op 10 november een jaar oud wordt. Ook daar is Spencer zich volledig bewust van.

"Het meest teleurstellende is de teleurstelling van de fans", geeft Spencer toe. "Mensen willen graag met deze nieuwe generatie consoles aan de slag - het zijn goede consoles, zowel van ons als van andere platformen - en ze willen de nieuwe functionaliteiten ervaren. We werken hard om ze op de markt te krijgen, maar het zal een uitdaging zijn waar we nog een tijdje door moeten."

Analyse: de vraag blijft het aanbod overstijgen

Zoals Spencer aanhaalt, is Microsoft niet de enige console-fabrikant die met voorraadtekorten te kampen heeft. De PS5 van Sony blijft ook steeds overal uitverkopen zodra er iets van voorraad beschikbaar is, en Nintendo annuleerde naar verluidt een Nintendo Switch Pro-model vanwege deze problemen, wat het bedrijf zelf ontkent.

Eerder in september gaf Takeshi Kamebuchi van Toshiba al het volgende aan tegen Bloomberg: "De voorraad van chips zal steeds beperkt zijn tot ten minste september van volgend jaar. In sommige gevallen zullen klanten pas volledig bediend worden in 2023."

De situatie ziet er dus niet zo goed uit, zeker als ze zo lang blijft aanhouden. Zodra er verandering in de situatie komt, dan zorgen we er bij TechRadar voor dat je dit te weten komt.