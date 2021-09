Nintendo 4K Switch Pro is niet in ontwikkeling volgens Nintendo

Veel fans van de Nintendo Switch wachten al een tijdje op een 'Pro'-versie van de bekende gamingconsole. Met de bekendmaking van de Nintendo Switch OLED leek dit even werkelijkheid te worden, maar het bleek al snel toch niet het geval. Het houdt nieuwe geruchten omtrent een Pro-versie van de Switch echter niet tegen.

Bloomberg stelt in een artikel dat elf verschillende gameontwikkelaars toegang hadden tot een officiële ontwikkelaarskit met 4K-ondersteuning. Nintendo kwam al snel tussenbeide om deze informatie de kop in te drukken.

Nintendo Switch Pro-geruchten door Nintendo zelf ontkracht. (Image credit: Nintendo)

Het officiële Twitter-account van Nintendo plaatste snel een antwoord op het artikel van Bloomberg. Daarmee wil het bedrijf "verduidelijken dat het bericht niet klopt" en dat stellingen rond het "aanbieden van tools om het ontwikkelen van games voor de Nintendo Switch met 4K-ondersteuning" fout zijn.

In een antwoord op deze tweet stelt Nintendo dat het "geen plannen heeft voor een nieuw model, op het Nintendo Switch OLED-model na, dat op 8 oktober 2021 zal lanceren".

Het is mogelijk dat we uit het eerste bericht kunnen opmaken dat Nintendo geen 4K-ontwikkelaarskits meer geeft, maar dat ooit wel heeft gedaan. Het tweede bericht geeft ons, als het klopt, eigenlijk geen ruimte meer om te stellen dat er een Nintendo Switch Pro in ontwikkeling is - of dat hij er ooit zal komen.

Analyse: vaarwel, Nintendo Switch Pro?

Het lijkt ons moeilijk te geloven dat Nintendo zijn populaire console niet van een echte upgrade wil voorzien. Er valt veel te lezen in de verwoording "geen plannen voor een nieuw model". Als we 'geen plannen' letterlijk nemen, dan zou het bedrijf echt niet aan het denken zijn over een Pro-versie of gelijkwaardig alternatief, en dat zouden we gek vinden.

Het lijkt ons waarschijnlijker dat het bedrijf met meerdere ideeën aan de slag is voor verschillende Switch-modellen of nieuwe consoles, maar dat geen van deze plannen momenteel iets van een concrete vorm hebben aangenomen.

Als we naar de tweede helft van het bericht kijken, lijkt 'een nieuw model' ons een slimme manier om te zeggen dat er wel een andere, krachtigere console aan zit te komen, maar dat het misschien niet binnen de Switch-reeks valt. Misschien wil Nintendo hiermee een antwoord bieden op de PlayStation 5 en Xbox Series X?

De laatste optie is dat deze boodschap van Nintendo een leugen om bestwil is. Misschien wil het bedrijf niet zomaar in zijn kaarten laten kijken en gamers verrassen met het uitbrengen van een nieuwe console.

Bovendien kan het stellen dat er geen update aan de Switch-reeks komt net voor de release van het nieuwe OLED-model ervoor zorgen dat de verkoop van dat apparaat de lucht in laat schieten. Gamers die op zoek zijn naar een nieuwe console zullen immers minder geneigd zijn om te wachten voor de 'volgende' upgrade.

We moeten ook rekening houden met het bericht van Bloomberg. De bronnen van het artikel zijn anoniem, maar zouden wel van elf verschillende bedrijven afkomstig zijn. Het lijkt ons sterk dat alle werknemers onafhankelijk van elkaar hetzelfde verhaal vertellen.

Hoe dan ook zijn we ervan overtuigd dat we hier in de toekomst nog meer over zullen horen. Zodra we iets van informatie krijgen, kan je dit natuurlijk bij TechRadar terugvinden.