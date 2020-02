Verschijningsdatum Oppo Find X2 serie bekendgemaakt

De Oppo Find X gooide in 2018 hoge ogen met zijn eigenzinnige design. Zowel de camera-opzet aan de voorkant als aan de achterkant zat verstopt in een uitschuifbaar camerasysteem. Tegenwoordig is het systeem op vrijwel geen enkele telefoon meer te vinden, of je moet de pop-up-camera meerekenen.

Of de Oppo Find X2 telefoons weer van eenzelfde ontwerp gebruikmaken, durven we nog niet te stellen. Wel weten we dat de nieuwe Find X2 serie op 6 maart officieel uit de doeken gedaan zal worden. De informatie is afkomstig van een persbericht van Oppo.

De Find X2 serie onderscheidt zich volgens de Chinese fabrikant van de concurrentie aan de hand van zijn geavanceerde scherm(technologie). Denk hierbij aan een hoge resolutie, rijke kleurweergave en een hoog dynamisch bereik. Uiteraard mag een (hoge) ververssnelheid niet vergeten worden. Panelen van 90 en 120Hz lijken steeds meer algemeen goed te worden in het high-end segment. Onder meer de nieuwe Galaxy S20-telefoons van Samsung zijn uitgerust met ververssnelheden van 120Hz.

Oppo Find X2 serie aankondiging

Verder lezen we in het persbericht van Oppo dat er op het gebied van fotografie de nodige verbeteringen verwacht mogen worden. Voor de nieuwe Find X2-serie is er samengewerkt met Sony, waarna er een unieke camerasensor ons te wachten staat. We zijn benieuwd of de camera-opzet beter is dan die van Sony's eigen vlaggenschip, de Sony Xperia 1 II, die eerder deze week is gepresenteerd.

Er wordt gesproken over een 'All Pixel Omni-directionele PDAF' technologie. Om een lang verhaal kort te maken: hierdoor moet je beter en scherper kunnen inzoomen op kleine(re) objecten, en moet het makkelijker zijn om scherp te stellen in situaties met weinig licht.

Nog voordat de officiële presentatie überhaupt begonnen is, laat Oppo al doorschemeren dat er een Snapdragon 865 onder de motorkap van de nieuwe toestelserie geplaatst is. Aangezien Qualcomm bij deze chipset het verplicht maakt om een 5G-module te implementeren, is het niet zo vreemd dat de Find X2-serie 5G-ondersteuning aan boord heeft.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Oppo Find X2-serie op het MWC 2020 uit de doeken gedaan zal worden, maar vanwege de dreiging van het coronavirus is het hele evenement afgeblazen.