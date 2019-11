Met de Oppo Reno 2 geeft de Chinese smartphonemaker de originele Reno van eerder dit jaar een snelle upgrade. Hij bevat een mix van premium en middenklasse elementen die zorgen voor een erg uniek resultaat. Het all-screen display, de pop-up selfiecamera en de vier cameralenzen achteraan zien er alvast erg veelbelovend uit. Wij namen de proef op de som.

Oppo Reno 2 prijs en beschikbaarheid

De Oppo Reno 2 is sinds 18 oktober officieel beschikbaar in Nederland en België. Voor België is dit een primeur, aangezien Oppo met de Reno 2 zijn officiële intrede maakt in de Belgische markt.

In beide regio's is het toestel beschikbaar voor een richtprijs van 499 euro.

Design en display

Het design van de Oppo Reno 2 is uniek. Of dat positief of negatief is, moet je zelf uitmaken. Het Full HD all-screen AMOLED-display van 6,5 inch met dunne schermranden is prachtig, maar de achterkant valt waarschijnlijk niet bij iedereen in de smaak. De vier cameralenzen staan daar onder elkaar in het midden. De meeste smartphones vandaag hebben een zekere camerabobbel achteraan, omdat de lenzen een paar millimeter uitsteken, maar dit is hier niet het geval. De lenzen zitten hier allemaal volledig in de achterkant van de smartphone.

Er zit een klein zilverkleurig bobbeltje onder de lenzen, waardoor de telefoon niet volledig plat kan liggen. Op deze manier moet de telefoon vrijgehouden blijven van krasjes. In de praktijk werkt het niet zo vlekkeloos als gehoopt.

Oppo heeft gekozen voor een achterkant van 5e generatie Gorilla Glass, wat voor extra stevigheid zorgt. Toch voelde het geheel ietwat "goedkoop" aan voor ons, maar de Oppo Reno 2 is dan ook geen premium smartphone.

De vingerafdrukscanner zit hier in het scherm vooraan en werkt verrassend snel en accuraat. Op dat vlak hebben we niets te klagen.

(Image credit: Future)

De pop-up camera is het laatste opvallende designelement. De meeste pop-up camera’s zijn een vierkant blokje dat uit de bovenkant springt, maar de Oppo Reno 2 heeft een sharkfin pop-up camera. De reden hiervoor is zodat er meer plaats is voor extra sensoren om de camera bij te staan, maar dit unieke ontwerp zal niet bij iedereen in de smaak vallen. Het viel ook op dat er makkelijk stofdeeltjes (en zelfs haartjes) in het pop-up element kunnen kruipen, waardoor we ons afvragen hoe duurzaam de camera zal zijn op lange termijn.

De failsafe van de pop-up camera werkte wel goed en bij een lichte val werd de camera terug in de behuizing getrokken om schade te vermijden. We vonden het wel vreemd (en wat verontrustend) hoe makkelijk we de camera handmatig terug konden duwen. Maar goed, als je een all-screen display wilt, moet je daar wat voor overhebben.

Tot slot bevat de Oppo Reno 2 alle gebruikelijke aansluitingen, zijnde een USB-C-poort en een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting.