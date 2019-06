Oppo toont under-screen selfiecamera tijdens MWC Shanghai

Vingerafdrukscanners zal je in de nabije toekomst steeds vaker in het scherm tegenkomen. Deze scanners werken op basis van camerasensoren onder het scherm, die foto’s maken van je vinger om een 2D-beeld te vormen van de afdruk. Het verplaatsen van de scanner wordt gezien als een stap in het proces om je smartphonescherm randloos te maken. Tegelijkertijd wordt er ook veel werk verzet om de selfiecamera uit de schermranden te halen. OPPO bracht daar eerder al de Find X voor, met een pop-up selfiecamera. Toch wordt dat niet gezien als dé techniek voor de komst van ‘randloze’ schermen, die prijs wordt gewonnen door de toekomstige under-display selfiecamera’s.

MWC Shanghai 2019

OPPO is nu de eerste fabrikant om zijn techniek voor de under-display selfiecamera’s te laten zien, zo schrijft de Chinese tak van Engadget. Tijdens het Mobile World Congress in Shanghai heeft OPPO zijn selfiecamera alvast werkend laten zien en heeft het bedrijf zelfs meer uitleg geven over hoe de techniek in de praktijk zal werken. Tijdens de hands-on was te zien dat het scherm er normaal uit zou zien als de camera niet gebruikt, al valt wel op dat de pixel-layout bovenaan is aangepast. De wijziging van de layout zou nodig zijn om meer licht door te laten. Daarnaast maakt OPPO gebruik van een zeer doorzichtig materiaal om meer licht binnen te laten in de grotere camerasensor.

Dat is het grootste nadeel van een camera onder het scherm, de lichtopbrengst. Voor huidige in-display vingerafdrukscanners is het prima, daarbij is kleurweergave en contrast immers niet van belang om een scan van je vinger te maken. Als je een selfie maakt is dat wel een ander verhaal, vandaar dat OPPO zulke grote wijzigingen door moet voeren aan het scherm. Verder brengt OPPO een grotere sensor aan de voorkant met een groter diafragma, om op die manier meer licht binnen te krijgen. Ook in de software heeft OPPO veel aanpassingen moeten maken om de weergave van kleuren te verbeteren, maar ook witbalans (met HDR) en een wazig beeld door het scherm waren problematische onderdelen tijdens de ontwikkeling.

Selfiecamera OPPO en Xiaomi

Dat het scherm er nog wat vreemd uitziet, geeft wel aan dat de techniek nog niet klaar is om al in een smartphone toe te passen. Zowel Xiaomi als OPPO zijn bezig met de under-display selfiecamera's, en Samsung gaf tijdens de OLED Forum in 2018 al aan ook te werken naar under-display camera’s. Daardoor blijft er dus nog veel onduidelijk over wanneer we eindelijk een volledig randloze telefoon op de markt zien verschijnen, zonder een pop-up selfiecamera. OPPO liet tegenover Engadget weten in de ‘nabije toekomst’ een (high-end) telefoon met de nieuwe techniek op de markt te brengen.