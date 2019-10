Oppo Reno Ace officieel: 90Hz display en 65W snellaadtechnologie

Oppo wist de afgelopen maand het hoofd van menig tech-enthousiasteling te laten draaien toen het 65 Watt snellaadtechnologie introduceerde. Deze bizarre snelheid is nog niet eerder gespot in een smartphone.

Waar voorheen de OnePlus-serie de snelste laadsnelheden kon overbruggen, neemt Oppo met de Reno Ace deze plek officieel over. De Oppo Reno Ace is vandaag uit de doeken gedaan in China, en de 65 Watt snellaadtechnologie moet ervoor zorgen dat de 4000 mAh aan accucapaciteit binnen een halfuur(!) volledig vol zit.

Ook wanneer je slechts enkele minuten de tijd hebt om de Reno Ace op te laden, kun je er een paar uur tegenaan; na 5 minuten moet je weer over 27 procent aan batterij beschikken.

Oppo Reno Ace officieel

De Oppo Reno Ace heeft echter meer in petto dan alleen bizarre oplaadsnelheden. Ook het 90Hz-display is nog altijd vrij uniek in de smartphonewereld. Dankzij deze hoge ververssnelheid ziet alles er net iets vloeiender uit. En we spreken uit ervaring, want in onze OnePlus 7T review waren we ook behoorlijk te spreken over deze technologie.

Net als de OnePlus 7T maakt de Oppo Reno Ace gebruik van een Full HD+ AMOLED-display. Het scherm van de Reno Ace is met 6,5 inch vrijwel net zo groot als die van de 7T. Ook hetzelfde is de regendrupnotch: hier zit een 16-megapixelfrontcamera in verwerkt bij de Ace.

Onder de motorkap lijkt er eveneens niet bezuinigd te zijn op power: de gloednieuwe Snapdragon 855 Plus zorgt voor meer dan genoeg kracht, en wordt bijgestaan door 8GB of 12GB aan werkgeheugen. Het opslaggeheugen bedraagt 128GB of 256GB, net als het werkgeheugen afhankelijk van welke versie je koopt. Het opslaggeheugen maakt gebruik van de UFS 3.0 standaard, wat razendsnelle overdrachtssnelheden bewerkstelligt.

Aan de achterzijde is er ruimte voor een primaire 48-megapixelsensor. Deze wordt bijgestaan door een 8-megapixelgroothoeklens (116 graden beeldhoek), een 13-megapixeltelelens met 5X hybride zoom, én een 2-megapixelmonochroomsensor. Laatstgenoemde sensor kennen we nog van onder meer de Huawei P9. Deze zwartwitlens moet extra contrast toevoegen aan de geschoten kiekjes.

Verder is er Game Boost 2.0 aanwezig voor betere gameprestaties, én zit de vingerafdrukscanner onder het display. De Oppo Reno Ace draait Android 9 Pie uit de doos, met daaroverheen ColorOS 6.1. Deze softwareschil voert, net als EMUI van Huawei, diverse visuele veranderingen door.

De Oppo Reno Ace verschijnt in de kleuren Psychedelic Purple en Starry Blue. Het is nog niet bekend of de Reno Ace naar Europa komt. Omgerekend kost de 128GB/8GB-versie 408 euro, terwijl de 256GB/8GB- en 256GB/12GB-versies voor 433 en 484 euro over de toonbank gaan.