Sony Xperia 1 II officieel: vlaggenschip met koptelefooningang

De Sony Xperia 1 en Xperia 5 uit 2019 werden net als de 2018 vlaggenschepen van Sony niet uitgerust met een koptelefooningang. Hiermee volgde de Japanse fabrikant het 'voorbeeld' van Apple. In 2020 gloort er voor liefhebbers van bedrade audio weer hoop aan het eind van de tunnel; de nieuwe Sony Xperia 1 II heeft weer een 3,5mm ingang.

Sony's nieuwste vlaggenschip is uitgerust met een koptelefooningang aan de bovenzijde. Datzelfde geldt voor de Sony Xperia 10 II, de opvolger van de Xperia 10 uit 2019 (ook met headphone jack).

De argumentatie van Sony is net zo simpel als dat de technologie zelf is: veel fans van Sony willen de keuze tussen bedrade en draadloze audio, waardoor een koptelefooningang helemaal geen slecht idee is. Wie had dat gedacht?

Sony heeft niet gemeld of er een ander aspect het veld heeft moeten ruimen door de toevoeging van de koptelefooningang. Het lijkt er in ieder geval niet op. Integendeel zelfs: de accucapaciteit is er met maar liefst 700 mAh op vooruitgegaan (4000 mAh) ten opzichte van de Xperia 1 (3300 mAh). Ook 5G-ondersteuning is aanwezig, evenals de optie om het toestel draadloos op te kunnen laden.

Verder zijn er stereo speakers geplaatst aan de voorzijde. Combineer dat met verbeteringen in de software voor betere audio en je weet dat de Xperia 1 II een toptoestel is voor de audiofielen onder ons.

De schermdiagonaal van 6,5 inch blijft behouden. Net als bij de Xperia 1 is er sprake van een 21:9 beeldverhouding zonder inkeping of cameragat. De resolutie bedraagt 3840 bij 1644 pixels en de ververssnelheid is maximaal 60Hz. Via motion blur reduction moet de telefoon alsnog een relatief soepele schermweergave realiseren.

Onder de motorkap is er een Snapdragon 865 chipset aanwezig. Deze wordt standaard geleverd met 5G-ondersteuning. Er is 256GB aan intern opslaggeheugen aanwezig en 8GB RAM. De vingerafdrukscanner vinden we terug aan de zijkant, op dezelfde plek waar de aan/uit-knop is gesitueerd.

Een ander interessant aspect is de camera-opzet. Net als bij de vorige versie zijn er drie 12MP-camera's geplaatst aan de achterzijde. De primaire lens heeft echter een grotere sensor, en de telelens heeft met 3x optische zoom een betere zoom in huis. Ook de 12-megapixelgroothoeklens is verbeterd. Verder is er nog een Time of Flight-sensor aanwezig om diepte te meten.

Nu de smartphonetak intensiever samenwerkt met de cameradivisie van Sony, leent de Xperia 1 II ook bepaalde onderdelen van de Alpha-camera's. Zo is er een pro-modus aanwezig met eenzelfde camera-interface als bij de Alpha-camera's. Daarnaast is er een Cinema Pro-modus inbegrepen voor de makers van video's onder ons. Alle drie de camera's kunnen 4K HDR video's schieten in 21:9 verhouding met 24, 25, 30 of 60 frames per seconde.

De Sony Xperia 1 II verschijnt ergens in het tweede kwartaal van 2020. De adviesprijs van het vlaggenschip bedraagt een flinke 1199 euro. Dat is maar liefst 250 euro meer dan de oorspronkelijke adviesprijs van de originele Xperia 1.