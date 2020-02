Sony Xperia 10 II brengt waterbestendigheid en drie camera's naar de middenklasse

Sony heeft net de nieuwe Xperia 1 II onthuld samen met de goedkopere Xperia 10 II, als nieuwe middenklasser voor 2020.

Hij vervangt de Xperia 10 en Xperia 10 Plus in het assortiment, maar dit jaar zal er slechts één formaat zijn. De specificaties zijn vergelijkbaar met die van het toestel in 2019, maar er zijn een paar grote verbeteringen.

Dit is de eerste mid-range telefoon van Sony met drie camera's aan de achterzijde, en het is ook de eerste met IP65/68 water- en stofbestendigheid, dat al jaren een belangrijk onderdeel was van de Sony-vlaggenschepen.

Die camera-setup ziet er krachtig uit op papier met een 12MP-sensor achteraan in combinatie met een 8MP-groothoekcamera en een zoomlens met 8MP-sensor en 2x optische zoom. Aan de voorkant vinden we nog een enkele 8MP-selfiecamera.

De smartphone heeft een soortgelijk ontwerp als het toestel dat we in 2019 zagen met een gewicht van 151 gram. De afmetingen zijn 157 x 69 x 8.2mm en de 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting blijft ook aanwezig.

Het display is een 6-inch Full HD+ OLED-paneel dat een beeldverhouding van 21:9 heeft. De redenering voor de 21:9, is dat het bedrijf gelooft dat het meer ruimte biedt om video's te kijken en games te spelen.

Binnenin zit een Qualcomm Snapdragon 665 chipset die de telefoon goed zou moeten aandrijven, maar geen hihg-end prestaties zal bieden in tegenstelling tot de Xperia 1 II. Er is hier 4GB RAM aanwezig samen met 128GB opslagruimte. De 3.600mAh-batterij voorziet het geheel van stroom.

Een exacte verkoopdatum is er op dit moment nog niet. Sony geeft alleen aan dat de Xperia 10 II in het voorjaar zal verschijnen in de Benelux. Een prijs hebben we al wel en die komt neer op €369 euro.