Oppo kondigt nieuwe midrange Reno11 F 5G aan met unieke oplaadtechnologie

Oppo introduceert de Reno11 F in Europa, een nieuwe midrange telefoon met een bijzondere focus. Het bedrijf presenteerde de nieuwe smartphone tijdens een evenement in het Italiaanse Courmayeur, aan de voet van de Mont Blanc, waar journalisten en genodigden de kans kregen om de telefoon op 3.500 meter hoogte te testen.



De Oppo Reno11 F heeft een 6,7 inch AMOLED-display met een refresh rate van 120Hz en ondersteuning voor HDR10+. Daarnaast is de smartphone voorzien van een MediaTek Dimensity 7050 en 8GB RAM en dit alles in een lichte vormfactor van slechts 7,54mm dik en een gewicht van slechts 177 gram.

Op het gebied van fotografie stelt de Reno11 F niet teleur. Met een 64MP primaire camera, ondersteund door een 8MP groothoekcamera, biedt het toestel gebruikers de flexibiliteit om zowel uitgestrekte landschappen (zoals in de Italiaanse Alpen) als reguliere foto's of portretten te nemen. Aan de voorzijde zorgt een 32MP selfiecamera, die zelfs 4K-video's kan opnemen, voor haarscherpe selfies en video-opnames, en als laatste is er ook nog een extra 2MP dieptesensor.

Opladen krijgt opnieuw een innovatieve boost

(Image credit: OPPO)

De belangrijkste eigenschap van de nieuwe Reno11 F de 67W SUPERVOOC Flash Charge technologie, die ervoor zorgt dat het apparaat snel en veilig kan worden opgeladen. Het bereikt 30% lading in slechts 10 minuten en kan in 48 minuten volledig worden opgeladen, ondersteund door een grote 5.000mAh batterij die de hele dag meegaat.

Uniek is de “Ultra-low temperature charging mode” zoals Oppo het noemt. Hiermee kunnen gebruikers de smartphone effectief opladen in temperaturen tot -20 graden. De CPU wordt eerst warmer gemaakt waardoor het opladen van de telefoon in deze uitdagende omstandigheden een stuk effectiever wordt.

Als het gaat om ondersteuning op lange termijn, belooft Oppo twee grote Android-updates en drie jaar aan beveiligingsupdates.

Dankzij de grote 5.000mAh batterij kan je met de OPPO Reno11 F de hele dag online blijven zonder naar een oplader te hoeven grijpen. Bovendien kan de batterij in optimale conditie worden gehouden voor tot wel vier jaar gebruik, wat betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken op dat vlak.

Bij de lancering biedt OPPO namelijk ook een "4 Years Battery Protection Plan", waarmee klanten eenmaal gratis hun batterij kunnen vervangen als de capaciteit binnen vier jaar onder de 80% valt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Prijs en beschikbaarheid

De OPPO Reno11 F is in Benelux alleen beschikbaar in de kleur palmgroen. Het is nog niet bekend wanneer de Reno11 F beschikbaar wordt in de Benelux en hoeveel die gaat kosten.