Sony verscheept 'console-prototypes' naar Verenigde Staten

Sony Interactive Entertainment heeft de afgelopen maanden duizenden dozen met dev kits naar de Verenigde Staten verscheept. Dit blijkt uit importgegevens die door TweakTown zijn ontdekt. Dit zorgt voor speculatie over de mogelijke ontwikkeling van een PS5 Pro.

Veel van de verscheepte dozen door SIE zijn afkomstig uit Japan en Korea. Andere gegevens tonen dat Sony in november vorig jaar pakketten van het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten stuurde. Deze zijn gelabeld met de tekst "video game console (prototype)"

Aangezien het om prototypes gaat, zou het mogelijk om vroege modellen van een nieuwe console kunnen gaan. Dat zou vermoedelijk de PS5 Pro of PS5 Slim betreffen. Deze consoles worden ergens in de komende jaren verwacht.

TweakTown benoemt daarnaast dat de vracht aan prototype-consoles gemarkeerd is met een HS-code: 981700. Deze code wordt soms gebruikt in wereldwijde exportsystemen als het gaat om aan videogame gerelateerde producten.

Analyse: is de PS5 Pro in zicht?

(Image credit: Sony)

Het is verleidelijk om ervan uit te gaan dat de dev kits en prototypes vroege modellen van aankomende PlayStation-hardware betreffen. De PS5 verscheen iets meer dan een jaar geleden, waardoor het onwaarschijnlijk is dat Sony zijn aandacht al vestigt op de volgende fase van zijn console. Mogelijk gaat het om de aankomende PSVR 2-headset. De tweede generatie van Sony's VR-bril moet namelijk in 2022 (hoewel nu ook 2023 wordt genoemd) verschijnen.

Voorlopig kunnen we niets anders doen dan speculeren. Het is onduidelijk waarom Sony dev-kits van de PS5 of PSVR 2 van Japan, Korea en het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten verzendt. De prototypemodellen worden waarschijnlijk in China gemaakt alvorens ze de hele wereld over verzonden worden.

Daarnaast is er weinig bewijs dat de zendingen complete prototypes bevatten. Mogelijk bevatten de verzonden dozen afzonderlijke onderdelen van PlayStation-testkits in plaats van voltooide ontwerpen. We verwachten niet dat de dozen dev kits van aankomende PlayStation-hardware bevatten. Eerder nog gaat het om oudere kits die over zijn van de lancering van de PS5 in 2020.

Er is een goede kans dat Sony in de toekomst een PS5 Slim of PS5 Pro zal uitbrengen, aangezien deze twee upgrades binnen de generatie van de PS4 succesvol zijn gebleken. Het is echter iets te optimistisch om ervan uit te gaan dat de verscheepte dozen ons iets kunnen zeggen over de staat van hun ontwikkeling.