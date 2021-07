Samsung Galaxy Z Fold 3 prijs vroegtijdig gelekt

De prijzen van de Samsung Galaxy Z Fold 3 en andere aankomende apparaten van het merk zijn gelekt alvorens de mogelijke officiële aankondiging tijdens Samsung Unpacked. Het event vindt plaats op 11 augustus.

We verwachten naast de Fold 3 ook de komst van de eveneens vouwbare Samsung Galaxy Z Flip 3, de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Buds 2. Er is al veel informatie over deze apparaten gelekt, maar de prijs was vooralsnog onbekend.

Dankzij een Reddit-gebruiker komt daar nu verandering in. u/FragmentedChicken plaatste een lijst van de prijzen (afkomstig van LambdaTek). Het is mogelijk dat deze informatie onjuist is, omdat de prijzen simpelweg niet kloppen of omdat de informatie gedateerd is. De bedragen zijn overigens ook niet mooi afgerond. Het is bovendien mogelijk dat Samsung de prijzen nog iets aanpast in de weken voorafgaand aan de release.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 krijgt volgens de lijst een prijskaartje van 1673,21 euro voor het 256GB model en 1777,47 euro voor het 512GB model. Naar verluidt verschijnt het toestel in de kleuren Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Green.

Deze prijzen liggen rond hetzelfde niveau als dat van de Samsung Galaxy Z Fold 2 bij lancering, terwijl we eerder vernomen hebben dat de Fold 3 iets goedkoper zou zijn. Aangezien Samsung van afgeronde prijzen houdt, zal de uiteindelijke prijs waarschijnlijk niet exact hetzelfde als het bovenstaande zijn.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is de nieuwe clamshell foldable van het bedrijf. De prijs van dit toestel begint naar verluidt bij 975,04 euro voor het 128GB model en 1025,95 euro voor het 256GB model. Deze vouwbare smartphone is mogelijk beschikbaar in wat meer kleuren, waaronder zwart, wit, lichtroze, donkerblauw, grijs, crème, lavendel en groen.

De genoemde prijzen liggen een stuk lager dan die van de originele Samsung Galaxy Z Flip. Het is dus mogelijk dat de prijs van de Flip 3 iets dichter in de buurt ligt van die van een niet-vouwbaar vlaggenschip. In dat geval wordt de Flip 3 een aantrekkelijkere optie.

Prijzen smartwatch en draadloze oortjes

Naast vouwbare smartphones verwachten we ook twee nieuwe smartwatches van Samsung evenals een setje draadloze oortjes.

De Samsung Galaxy Watch 4 zou 256,46 euro kosten voor het 42 mm model voor de variant met enkel gps en 298,17 euro voor de versie met 4G. Voor het grotere 46 mm model bedragen deze prijzen 379,02 euro (gps-only) en 419,46 euro (4G). Deze smartwatch is mogelijk alleen beschikbaar in het zwart en zilver.

De leaker refereert ook aan een andere smartwatch, wat waarschijnlijk de Samsung Galaxy Watch Active 2 is. Het 40 mm model heeft een prijskaartje van 256,46 euro (gps-only) of 298,17 euro (4G). Het duurdere 44 mm model bedraagt 277,97 euro (gps-only) of 318,38 euro (4G). Volgens het lek verschijnt deze smartwatch in de kleuren zwart, zilver, groen en roségoud.

De Samsung Galaxy Buds 2 kosten volgens het leak 149,64 euro en verschijnen in de kleuren zwart, paars, wit en groen. De oortjes zouden iets goedkoper zijn dan de Samsung Galaxy Buds Plus (169 euro) en de Samsung Galaxy Buds Pro (229 euro).

Tot de officiële onthulling op 11 augustus kunnen we niet met zekerheid zeggen of de bovenstaande prijzen in de buurt komen van de werkelijke prijskaartjes. Neem het nieuws dan ook vooral met een korrel zout.