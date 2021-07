OnePlus Nord 2 renders tonen schermvullend design met minimale bezels

De OnePlus Nord 2 is officieel onthuld op 22 juli. In afwachting op de release zijn er wat nieuwe beelden opgedoken van het toestel. We hebben dankzij deze renders in elk geval een nieuwe kijk op het vermoedelijke design van het toestel.

91Mobiles deelt de afbeeldingen van leaker Ishan Agarwal. We gaan ervan uit dat het om onofficiële beelden gaat, en niet om gelekt marketingmateriaal. De bron heeft dit echter niet gespecificeerd. We zien in elk geval de voorkant van wat de OnePlus Nord 2 moet zijn, inclusief minimale bezels.

De rand aan de onderkant is wat dikker, maar nog steeds erg dun. Daarnaast is er een punch-hole selfiecamera te zien in de linker bovenhoek van het display. Aan de linkerkant van het toestel bevinden zich de volume knoppen. Aan de rechterzijde zitten de aan/uit-knop en een slider voor het dempen van notificaties.

(Image credit: 91Mobiles)

We zien helaas niets van de achterkant van de OnePlus Nord 2. We hebben echter al eerder beelden gezien van de achterkant van het toestel. De renders komen overeen met de beelden die we hierboven zien.

Als het gaat om specificaties, weten we niets nieuws. OnePlus heeft zelf al bevestigd dat de Nord 2 over een 6,43 inch AMOLED-scherm beschikt met een beeldverversing van 90Hz. Daarnaast wordt het toestel aangedreven door een MediaTek Dimensity 1200-AI-chipset.

De OnePlus Nord 2 zou mogelijk over een drievoudige camera set-up beschikken, met een 50MP hoofdcamera, een 8MP of 16MP groothoeklens en een 2MP monochroomcamera. We hebben daarnaast gehoord dat de Nord 2 over een 4.500mAh batterij beschikt. Je zou de keuze hebben uit een toestel met 8GB of 12GB RAM-geheugen en 128GB of 256GB geheugenopslag.

Als deze informatie klopt, is er vrij weinig wat er nog niet bekend is voorafgaand aan de aankondiging van 22 juli. We weten echter nog niets over de prijs. Mogelijk horen we hier de 22ste meer over.