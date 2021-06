'OnePlus Nord 2 lijkt veel op de OnePlus 9 Pro'

OnePlus heeft recent een betaalbaar toestel geïntroduceerd in de Nord-reeks: de Nord CE. Het gaat hierbij niet om een echte opvolger van de originele Nord. Het bedrijf zou namelijk ook de OnePlus Nord 2 op de markt willen brengen.

Het toestel is naar verluidt nog enkele weken of maanden verwijderd van een officiële onthulling. Het wordt mogelijk het eerste OnePlus-toestel zonder Qualcomm-chipset.

Dankzij een nieuw lek weten we nu ook hoe de OnePlus Nord 2 er mogelijk uit zal zien. Bekende tipgever Steve Hemmerstoffer (Onleaks) heeft namelijk renders van het aankomende toestel gedeeld.

De renders zijn gepubliceerd door 91Mobiles en tonen de smartphone in volle glorie. Hierdoor hebben we een goed beeld van het design van de smartphone.

Design

Als deze renders correct zijn, dan lijkt de smartphone erg op de OnePlus 9-reeks en een aantal andere toestellen van moederbedrijf Oppo.

Hoewel het om leaks gaat en er altijd een kans is op kleine aanpassingen aan het design, heeft Hemmerstoffer een goed track record. Het is dan ook aannemelijk dat het design in grote lijnen hetzelfde zal blijven.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: 91Mobiles) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: 91Mobiles) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: 91Mobiles) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: 91Mobiles)

Aan de voorkant zien we een plat scherm met een punch-hole selfiecamera aan de bovenkant. Op de achterkant is een driedelige camera set-up aanwezig. Het paneel aan de achterzijde is minimalistisch en bevat mogelijk enkel het OnePlus-logo in het midden.

De plaatsing van de camera's lijkt erg op die van de OnePlus 9 Pro. In plaats van een vierde sensor is er een led-flitser aanwezig. Daarnaast zien we een USB-C-poort, simkaartsleuf en speakergrille aan de onderkant.

Het lijkt erop dat OnePlus de meldingenslider terug laat keren, nadat deze ontbrak bij de Nord CE. Het is mogelijk dat de koptelefoonaansluiting wordt weggelaten. Hoewel de render een grijze smartphone toont, is de OnePlus Nord 2 waarschijnlijk beschikbaar in meerdere kleuropties.

Specificaties

De OnePlus Nord 2 komt mogelijk met een 6,43 inch AMOLED-display en FHD+ resolutie. We verwachten een verversingssnelheid van 90Hz. Daarnaast komt het toestel mogelijk met de MediaTek Dimensity 1200-chipset in combinatie met 12GB RAM-geheugen en 256GB interne opslag.

Op het gebied van camera's komt de OnePlus Nord 2 mogelijk met de Sony IMX766-sensor van de OnePlus 9 Pro. De andere snappers zijn een 8MP-camera en 2MP dieptecamera. De 32MP selfiecamera maakt het toestel af.

Daarnaast zou de Nord 2 verschijnen met een kleine batterij-upgrade. Het zou beschikken over een accucapactieit van 4500mAh. De oplaadsnelheid zou echter slechts 30W bedragen, ten opzichte van de 65W van vlaggenschepen van OnePlus.

Tot slot verschijnt de OnePlus Nord 2 mogelijk met Android 11 uit de doos en zal het een aantal jaar aan software-updates ontvangen.