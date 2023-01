Beperkte PS5 voorraad beschikbaar bij bol.com

Na heel lang wachten heeft bol.com eindelijk terug een beperkte voorraad PS5-consoles op voorraad. Ze zijn beschikbaar voor klanten uit zowel Nederland als België. Bol.com geeft wel aan dat het gaat om een beperkte hoeveelheid en dat je slechts één console per account kan kopen.

Zoals we heel vaak zien, gaat het hier om een bundel met de PS5 met disksleuf. Gelukkig is het geen bundel met accessoires die niemand nodig heeft, maar met het nieuwe God of War: Ragnarok.

De PlayStation 5 is al meer dan twee jaar "beschikbaar", maar er zijn nog altijd leveringsproblemen. De oorzaak? Vanwege corona zijn er wereldwijde chiptekorten ontstaan. Die chips zijn nodig om de PS5 te laten werken. Ook in de Benelux heerst dit probleem; lang niet iedereen die een PS5 wil kopen, heeft er al een kunnen bemachtigen.

De afgelopen maanden zijn er een paar drops geweest bij verschillende webwinkels, waaronder Coolblue, MediaMarkt en Bol.com. De situatie was nu zelfs zo erg dat Sony meer PlayStation 4-consoles heeft geproduceerd, omdat het chiptekort voor de PS5 bleef aanhouden. Dit in tegenstelling tot Microsoft, dat de productie van de oude Xbox One wel heeft stopgezet ten voordelen van de Xbox Series X/S.

Tips om de PS5 te kopen

1. Check de retailers

De lijst in onze PS5 voorraadtracker biedt een handig overzicht van alle PS5-voorraad-updates zodra ze binnenkomen. Toch kan het handig zijn om eens in de zoveel tijd zelf de retailers in de gaten te houden. Je weet immers maar nooit of er net op dat moment een nieuwe lading PS5's beschikbaar komt.

2. Houd je betaalgegevens in de aanslag

Je hebt vast en zeker alvast financiële ruimte vrijgemaakt voor de aankoop van een PS5. Mocht je eindelijk een PS5 in je winkelwagentje hebben liggen, wil je zo snel mogelijk je aankoop afronden. Sommige retailers kunnen ook je betaalgegevens opslaan zodat je alleen maar je pincode moet ingeven.

3. Log in

Je hebt waarschijnlijk al een account aangemaakt bij je favoriete retailers, maar we raden je aan om ook daadwerkelijk ingelogd te zijn op deze websites.

4. Vind de productpagina

Als er geruchten rondgaan dat er een voorraad op komst is, houd dan de betreffende productpagina in de gaten. Als je eerst nog door het menu op zoek moet naar de juiste pagina, verlies je belangrijke seconden.

5. Geef niet op

We zien de laatste maanden frequenter nieuwe voorraden opduiken, dus geef niet op! Als je de PS5 echt wil kopen en je ingeschreven bent op de nodige nieuwsbrieven van retailers, kom je binnen de kortste keren aan de console.