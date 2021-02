PS5 heeft betere 4K Blu-ray-speler dan Xbox Series X

Heb je jezelf ooit afgevraagd of de PS5 een betere 4K Blu-ray-speler heeft dan de Xbox Series X? We hebben eindelijk het antwoord: het lijkt erop dat de PS5 als winnaar uit de bus komt.

Vincent Teoh van HDTVTest heeft de consoles naast elkaar gelegd voor een vergelijking. Hieruit blijkt dat de Xbox Series X meer kleurenbanden vertoont dan de PS5. Bovendien toont de Xbox geen 12-bit kleuren, waardoor het minder bandbreedte (chroma) biedt dan de console van Sony.

De PS5 heeft daarnaast geen last van vreemde haperingen tijdens het afspelen. De Xbox Series X is hier toch wat gevoeliger voor. Teoh toont het probleem tijdens het bekijken van de 4K Blu-ray-versie van Fifth Element. Er is goed zichtbaar hoe de Xbox Series X frames overslaat.

In de meeste gevallen zullen casual kijkers deze verschillen niet opvallen. Het is echter duidelijk dat de PS5 een kleine voorsprong heeft op de Xbox Series X als het gaat om het afspelen van 4K Blu-rays.

"Kortom, de Sony PS5 is beter dan de Xbox Series X als we het hebben over het afspelen van 4K Blu-rays", zegt Teoh. "Casual kijkers zullen nog steeds onder de indruk zijn van de 4K HDR-capaciteiten van de Xbox Series X, maar bij het kijken van Ultra HD Blu-rays biedt de Sony PlayStation 5 nu eenmaal superieure kleurgradaties met minder posterisatie, hogere bandbreedte (chroma) en een glitch-vrije 24 fps output."

Media frenzy

Het is belangrijk om te weten dat de Xbox Series X echter wel de enige console is die over Dolby Vision en Dolby Atmos beschikt, bijvoorbeeld bij het streamen van films en series op Netflix. De Xbox Series X moet ook ondersteuning voor Dolby Vision krijgen voor games in 2021.

Het is fijn dat beide next-gen consoles over een 4K Blu-ray-speler beschikken, maar als je het meeste uit je 4K Blu-ray-collectie wil halen, is het wellicht wijzer om voor een standalone speler te kiezen.