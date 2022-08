PS Plus-update: vergeet Sony de Premium-abonnees?

De nieuwe bundel aan games die naar PS Plus komt is aangekondigd. Premium-abonnees zouden echter nog weleens teleurgesteld kunnen zijn.

16 augustus worden tien verschillende games aan de PS Plus Premium- en Extra-bibliotheken toegevoegd. Zoals in een PlayStation-blogpost (opens in new tab) wordt uitgelicht, zitten hier een trio aan Yakuza-games bij: Yakuza 0, Yakuza Kiwami en Yakuza Kiwami 2. Alle drie de games zijn geliefde actie-RPG's, waarbij Yakuza wellicht nog de beste toegang tot de hoofdserie biedt.

Ze krijgen gezelschap van de asymmetrische multiplayer horrorgame Dead by Daylight, die vier spelers uitdaagt om één onstilbare moordenaar af te weren, of eerder, te ontvluchten. Het is een van de populairste multiplayer-slashers van de afgelopen jaren gebleken, en wij vinden het zelfs een van de beste horrorgames (opens in new tab) die er zijn.

Critter-catcher Bugsnax komt ook naar de abonnementsdienst, naast open-wereld co-op shooter Ghost Recon Wildlands. Bugsnax kwam een paar maanden geleden al naar Xbox Game Pass, terwijl Ghost Recon Wildlands (opens in new tab) eerder deze maand ook al werd toegevoegd. Dit alles wijst op een steeds sterkere vergroeiing tussen PS Plus en Game Pass.

Een paar oudere titels en kleinere games krijgen ook een plek op Sony's abonnementsplatform. Hier zijn alle games die op 16 augustus naar PS Plus komen:

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Dead by Daylight

Ghost Recon Wildlands

Bugsnax

Metro Exodus

Trials of Mana

Uno

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Vermist: retro-games

(Image credit: Sega)

Alhoewel de lijst van nieuwe games flink is, valt er toch iets op: er ontbreken retro-titels. Een van de verkoopaspecten van PS Plus Premium is dat er een aanbod van klassieke PS1-, PS2-, PSP (opens in new tab)- en PS3 (opens in new tab)-titels bij zit. Deze kun je downloaden en spelen wanneer je wilt. De retro-enthousiastelingen die hoopten dieper in Sony's catalogus te kunnen duiken hebben deze maand niet veel om op te teren.

De PS Plus line-up van vorige maand (opens in new tab) had ook geen extra retro-games buiten twee PSP-ports om. Sony lijkt opnieuw de Premium-abonnees te zijn vergeten, welke mogelijk gefrustreerd zijn dat hun hogere abonnementsprijs nu geen waar voor het geld biedt in vergelijking met de Extra-laag.

Het vernieuwde PS Plus-platform is nog maar een paar maanden geleden gelanceerd en Premium-leden genieten waarschijnlijk nog steeds van de enorme collectie retrogames die bij de release werd meegeleverd. Maar dat gaat ze niet eeuwig bezighouden, vooral omdat veel van die games gewoon zijn overgenomen van de oude PlayStation Now (opens in new tab)-service.

Als de toekomstige maandelijkse line-ups van PS Plus geen nieuwe retro-games toevoegen gaan Premium-abonnees mogelijk heroverwegen of die paar euro in de maand extra wel de moeite waard is.