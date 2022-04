Xbox Game Pass krijgt meer Ubisoft-games

De volgende lichting van Xbox Game Pass-titels is bekend, met daarbij de aankondiging dat Microsoft meer Ubisoft-games toevoegt aan de abonnementsdienst. De eerste twee games van Ubisoft die binnenkort speelbaar zijn, zijn Assassin's Creed Origins en For Honor: Marching Fire Edition.

Volgens Microsoft worden beide games binnen de aankomende twee maanden toegevoegd aan Xbox Game Pass. Assassin's Creed Origins is dan beschikbaar op console, Xbox Cloud Gaming en pc via de Ubisoft Connect App.

De For Honor basisgame, welke al op Game Pass verkrijgbaar is, krijgt de Marching Fire upgrade-editie. Wie de game al gespeeld heeft via het abonnement krijgt een gratis upgrade.

(Image credit: Ubisoft)

Microsoft introduceert de toevoegingen als het begin van een uitgebreide partnership met Ubisoft. In een blogpost zegt Megan Spurr, Xbox Game Pass community-lead, dat ze enthousiast zijn over de samenwerking met Ubisoft. Volgens Spurr kunnen we in de toekomst meer Ubisoft-games op de service verwachten.

Het is het vervolg op een trend die eerder dit jaar begon. Ubisoft bracht Rainbow Six Extraction naar Game Pass op de releasedatum zelf. Een AAA-titel van Ubisoft op releasedag beschikbaar maken op de service was een duidelijke hint dat de bedrijven naar elkaar toe groeiden.

Terwijl Microsoft en Ubisoft een partnership vasthouden, kunnen we meer Ubisoft-titels op Game Pass verwachten. Hier zitten Assassin's Creed Valhalla en series als Ghost Recon en Splinter Cell ongetwijfeld bij.

Het zou verder ook kunnen betekenen dat aankomende titels van Ubisoft vaker op de releasedatum al op Game Pass worden gezet. Het spelen van de nieuwste game van Ubisoft zou voor spelers een uitkomst zijn. Ook voor Xbox kan het lonen om hiermee de waarde van Game Pass te verhogen en zo een gewaagde concurrent te worden van Sony's PS Plus.

Tot nu toe heeft Game Pass een troef die PS Plus niet heeft: day-one releases van Microsoft's eigen games. Als daar Ubisoft-games aan toegevoegd worden, heeft Sony werk aan de winkel om daaraan te kunnen tippen.

(Image credit: Ubisoft)

Verderop in de blogpost is de nieuwe lichting van Game Pass-games onthuld. Hierin zitten:

F1 2021 (Cloud) – nu te spelen

– nu te spelen Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) – nu te spelen

– nu te spelen Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console, en pc) – nu te spelen

– nu te spelen 7 Days to Die (Cloud, Console, en pc) – 26 april

– 26 april Research and Destroy (Console en pc) – 26 april

– 26 april Bugsnax (Cloud, Console, en pc) – 28 april

Het is een aardig gullige mix van genres, met zowel racing, horror als platformers voor de hele familie.