Oppo introduceert Enco Air: nieuwe budgetvriendelijke draadloze oortjes

Als je het prijskaartje van de Apple AirPods á 179 euro iets te veel van het goede vindt, zijn de nieuwe draadloze oortjes van Oppo wellicht de moeite waard.

De Oppo Enco Air-oortjes komen met Bluetooth 5.2, een batterijduur van 24 uur en een design dat veel wegheeft van de AirPods. Ze zijn echter een stuk goedkoper: 69 dollar, al is de Europese prijs nog niet bekend.

Aan de binnenzijde van de Oppo Enco Air bevinden zich dynamische titanium drivers van 12 mm. Beide beschikken over een speciaal kanaal voor basversterking. Oppo zegt dat ze "in harmonie werken om elk detail te kanaliseren en te versterken".

Er komt ook een Vocal Enhancement-modus, waarbij een real-time algoritme het signaal aanpast om stemmen te versterken ten opzichte van de instrumenten.

Hoewel er geen actieve ruisonderdrukking aanwezig is, stelt Oppo dat de oortjes komen met DDN Noise Cancellation voor telefoongesprekken. Dit zorgt ervoor dat de geluidskwaliteit van gesprekken duidelijker is door het gebruik van een binauraal audio-algoritme.

De batterijduur bedraagt zo'n 24 uur in totaal. Het gaat om vier uur van de oortjes zelf en nog eens twintig uur van de oplaadcase. Het is niet de beste batterijduur die er is, maar het is wel gelijk met de duurdere AirPods.

Volgens Oppo zijn de Enco Air-oortjes getest in zo'n vierhonderd verschillende oorvormen. Hierdoor moeten ze erg prettig in je oren zitten. Ze komen met een IPX4-waterbestendigheid. Hierdoor kun je ze gebruiken tijdens work-outs, zonder te vrezen dat zweet of regendruppels de oortjes stukmaken.

