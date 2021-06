OnePlus Nord 2 releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

De OnePlus Nord 2 heeft na verloop van tijd een cultstatus opgebouwd. Telkens wanneer we denken dat het toestel eraan zit te komen, trakteert OnePlus ons op een andere smartphone. Voorbeelden hiervan zijn: de OnePlus 9, OnePlus Nord CE 5G, en de OnePlus Nord N10 5G.

De originele OnePlus Nord was de terugkeer van de fabrikant naar het segment waar het furore maakte, namelijk het middensegment. We hopen dat de OnePlus Nord 2 een verfijning is van de bewezen succesformule.

Zoals hierboven te zien zijn er al de nodige iteraties in de Nord-serie verschenen. De OnePlus Nord 2 is echter nog niet officieel bevestigd. Een vermelding ervan op een OnePlus-pagina onthult min of meer wel het bestaan van de smartphone.

Geruchten rondom de OnePlus Nord 2 beginnen langzaam aan binnen te druppelen, welke je hieronder terug kunt vinden. Mocht er in de loop der tijd meer naar buiten komen, dan voegen we dat uiteraard toe aan deze pagina.

Helemaal onderaan dit artikel hebben we een lijst gemaakt met dingen die we graag terugzien in de OnePlus Nord 2.

Latest news Gelekte renders geven ons een beter beeld van wat we waarschijnlijk mogen verwachten van de OnePlus Nord 2. Het toestel kent veel gelijkenissen met de OnePlus 9 Pro.

Tot de kern

Wat is het? De nieuwe Nord-smartphone van OnePlus

De nieuwe Nord-smartphone van OnePlus Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk medio 2021

Waarschijnlijk medio 2021 Hoeveel gaat het kosten? Ongeveer 399 euro waarschijnlijk

OnePlus Nord 2 releasedatum en prijs

Op het moment van schrijven is er vrijwel niets bekend over de releasedatum van de OnePlus Nord 2. De smartphone zou volgens een gerucht van Android Central in het tweede kwartaal verschijnen, maar dat is inmiddels al voorbij.

De OnePlus Nord verscheen in augustus 2020, waardoor het vrij logisch zou zijn wanneer de opvolger dit jaar ook in augustus op de markt komt. De originele Nord kent een adviesprijs van 399 euro, en we verwachten dat de Nord 2 in hetzelfde vaarwater blijft.

Dat gezegd hebbende: een gerucht wijst op een prijs van 310 dollar (omgerekend 260 euro) als adviesprijs, maar zo een prijsdaling lijkt ons onwaarschijnlijk.

Design en display

OnLeaks (een 'leaker' met een redelijk sterke reputatie in het geruchtencircuit) heeft renders gedeeld van wat moet doorgaans als de OnePlus Nord 2. Hieronder hebben we de beelden voor je verzameld.

De OnePlus Nord 2 lijkt veel weg te hebben van de OnePlus 9 Pro. Kijk bijvoorbeeld maar eens goed naar het camerablok aan de achterzijde, alsook het vrijwel randloze scherm aan de voorzijde (inclusief cameragat linksboven).

De slider is eveneens aanwezig aan de linkerzijde. De afmetingen bedragen naar verluidt 160 x 73,8 x 8,1 millimeter.

OnLeaks claimt verder dat de OnePlus Nord 2 gebruikmaakt van een 6,43 inch FHD+ AMOLED-scherm en een 90Hz verversingssnelheid. De vingerafdrukscanner zit onder het display verwerkt.

Een andere bron meldt dat de Nord 2 een 6,55 inch Super AMOLED-display heeft, waardoor we nog niet met zekerheid durven te zeggen dat een van beide juist is. De bron van dit gerucht meldt dat het display plat is, en dat de smartphone een glazen achterkant kent met metalen frame.

Camera en batterij

Een bron wijst erop dat de OnePlus Nord 2 gebruikmaakt van drie camera's aan de achterzijde. Het gaat om een primaire 50MP camera (dezelfde sensor als de groothoeksensor van de OnePlus 9 Pro), bijgestaan door een secundaire 8MP camera en 2MP sensor. De 8MP camera is waarschijnlijk een groothoek of telefotocamera, en het 2MP exemplaar is waarschijnlijk een macrosensor of zwartwitcamera.

Een andere bron meldt dat de camera-opzet bestaat uit een 50MP primaire camera, 16MP groothoekcamera en 2MP zwartwitcamera. Jury still out, zullen we maar zeggen.

Dat is een camera minder dan de originele Nord, maar dat wil nog niets zeggen over de algehele kwaliteit natuurlijk. In plaats van twee zou er nu ook maar één camera aan de voorzijde zitten, een 32MP exemplaar. De hierboven getoonde renders bevestigen dit.

Over de accucapaciteit gaat het gerucht dat de Nord 2 wordt bevoorraad met 4.500mAh. Dat is beduidend meer dan de 4.115mAh van het origineel. Een andere bron wijst tevens op laadsnelheden van 65W.

Specificaties en features

Enkele maanden geleden kwam het gerucht naar boven dat de OnePlus Nord 2 gebruikmaakt van een MediaTek Dimensity 1200-chipset. Dat is een interessante verandering, aangezien alle OnePlus-telefoons tot nu toe Qualcomm-chipsets gebruiken.

De OnePlus Nord beschikt over een Snapdragon 765G, wat een midrange-chipset is. De Dimensity 1200 daarentegen is een high-end chipset. Dit betekent niet direct een stijging in de prijs, aangezien Qualcomm-chipsets waarschijnlijk iets duurder zijn dan MediaTek.

In een leak van OnLeaks is de chipset van MediaTek nogmaals opgedoken, in een configuratie met 8GB RAM en 128GB opslag of 12GB RAM en 256GB opslag.

Wat we willen zien

Hieronder hebben we genoteerd wat we zelf graag terugzien in de OnePlus Nord 2, zowel op vlak van features als tweaks ten opzichte van het origineel.

1. Een IP68-certificering

IP-certificeringen voor smartphones vertellen je hoe goed ze bestand zijn tegen water en stof. Zo weet je of jouw smartphone een plons in het water overleeft, alsook een paar weken stof happen bijvoorbeeld.

De OnePlus Nord kent geen IP-certificering. Dat betekent niet dat het toestel niet opgewassen is tegen wat spatjes water, maar dat er simpelweg geen officiële certificering aanwezig is. Je weet dan niet al te goed hoe bestendig een handset is.

We hopen dat OnePlus met de Nord 2 ervoor kiest om wel een IP-certificering te regelen, en als het kan IP68. Dat houdt namelijk in dat de smartphone 1,5 meter onder water moet overleven voor een halfuur.

2. Verbeterde batterijduur

Misschien wel het belangrijkste pijnpunt van de OnePlus Nord is de batterijduur. Een dag kom je er wel mee doorheen doorgaans, maar niet meer dan dat. De power users onder ons halen wellicht niet altijd een dag.

We hopen dat de OnePlus Nord 2 uitgerust wordt met een grotere accucapaciteit en/of software-optimalisaties om de batterijduur te verlengen.

3. Kleinere frontcamera

De OnePlus Nord behoort tot een van de weinige betaalbare smartphones met meerdere frontcamera's, en in de praktijk wisten we daarmee prima foto's te schieten.

Twee lenzen nemen echter veel ruimte op. Veel ruimte voor notificaties blijft er met dit ontwerp ook niet over, en dat kan vrij storend zijn.

Als de OnePlus Nord 2 wederom een dubbele frontcamera kent, zouden we graag zien dat OnePlus kleinere lenzen gebruikt, of beter gepositioneerd zijn om minder schermruimte in te nemen.