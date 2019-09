Nintendo Switch Lite kan niet op tv aangesloten worden – zelfs met hacks en mods

Als je toevallig dacht "Ik ga een Nintendo Switch Lite kopen, ook al kan ik hem niet op een tv aansluiten. Hij is nu eenmaal goedkoper en uiteindelijk zal iemand wel een omweg vinden om toch op een groot scherm te kunnen spelen", dan heb je het helaas bij het verkeerde eind.

De Nintendo Switch Lite kan namelijk op geen enkele manier zorgen voor video-output. Het ontbrekende docking station is daar bovendien niet de enige reden voor.

Een teardown van de handheld-console door Jonathan Downey maakte duidelijk dat er niets aanwezig is in de console dat voor video-uitvoer kan zorgen.

De volledige video kan je hieronder bekijken:

Kleinere batterij, dezelfde controllers

"Het lijkt erop dat de benodigde hardware niet aanwezig is. Het gaat hier om een halfgeleider die nodig is om video te verwerken", legt Downey uit.

"Dus, slecht nieuws voor iedereen die zich afvroeg of het ooit mogelijk zou zijn via een hack of iets dergelijk: op basis van wat ik zie, lijkt het onmogelijk te zijn."

De teardown laat ook zien dat de Switch Lite dezelfde Joy-Con controllers heeft als het originele model. Deze Joy-Cons kan je echter niet losmaken van de console.

Daarnaast is de batterij nog iets kleiner dan in de originele Switch, maar in de praktijk zal de batterijduur in dezelfde lijn liggen door het kleine scherm en de efficiëntere chipset.

Switchen van een klein naar groot scherm behoort niet meer tot de mogelijkheden, maar het reviewen van de Nintendo Switch Lite was een fijne ervaring. Als je op zoek bent naar een compacte handheld en je games niet op tv wil spelen, dan is dit de console voor jou.