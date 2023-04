Nieuwste Windows 11 update vertraagt misschien je pc

De meest recente Windows 11-update, KB5025239, wordt inmiddels uitgerold naar gebruikers en het is dan ook een "verplichte" veiligheidsupdate, maar deze update lijkt ook voor problemen te zorgen bij sommige mensen.

Deze problemen verschillen per gebruiker, maar een paar opvallende problemen zijn het crashen van Windows Verkenner en zelfs het verdwijnen van iconen van het bureaublad. Windows Latest (opens in new tab) heeft een aantal Reddit-posts (opens in new tab) en e-mails van zijn lezers verzameld, waarin deze lezers hun problemen na de nieuwe update hebben gemeld.



Het verslag van Windows Latest haalt meerdere opmerkingen vanuit zijn forums en e-mails van lezers aan die deze problemen bevestigen. Het gaat onder ander over problemen met de SSD-snelheid, desktopiconen die niet werken en nog veel meer dingen die de alledaagse computerervaring van gebruikers verpesten.

De gebruikers gaven op het Windows Latest-forum aan dat ze deze veranderingen pas begonnen te merken na de nieuwste update te hebben geïnstalleerd.

Sommige gebruikers hebben zelfs gezegd dat hun apparaten langzamer reageren dan normaal sinds de cumulatieve update van 11 april, die werd uitgerold als een verplichte veiligheidsupdate. Apps, games en het besturingssysteem zelf reageren trager en dat komt waarschijnlijk door de verminderde SSD-snelheden.

Dit is erg jammer, aangezien deze Windows 11-update ook voor een aantal erg fijne features heeft gezorgd , waaronder een taakbalk die er beter uitziet en verbeterde toegankelijkheidsfuncties. Het is dus vervelend dat er zo snel allerlei problemen zijn ontstaan als gevolg van de update.

De-installeren

Het is helaas niet heel ongebruikelijk dat een nieuwe update ook wat vervelende bijwerkingen veroorzaakt. Daar kun je tegenwoordig eigenlijk bijna altijd wel op rekenen, maar in dit geval zorgt het echt voor drastisch verminderde prestaties en een frustrerende ervaring voor gebruikers.

Het is lastig om erachter te komen hoeveel mensen er precies last hebben van deze problemen, maar het lijkt erop dat er steeds meer mensen naar voren komen met klachten na deze update. Het is echter wel mogelijk om de update te de-installeren en op die manier (voor nu) de problemen op te lossen.

Als je dus ook last hebt van één of meerdere van de problemen die we hierboven hebben benoemd, dan kan je misschien beter de update de-installeren totdat de bugs zijn verholpen. Om dat te doen, kan je naar het startmenu gaan, zoeken naar 'Windows Update', op 'Geschiedenis van updates' klikken en vervolgens 'Installatie van updates ongedaan maken'.