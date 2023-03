Microsoft maakt Windows 11 nog rampzaliger met advertenties in het Startmenu

Windows 11 heeft zojuist een optionele update ontvangen die een aantal nuttige bugfixes introduceert... maar ook iets meer controversieel voor het Startmenu. Bleeping Computer (opens in new tab) heeft namelijk iets opgemerkt dat Microsoft beschrijft als "meldingen voor Microsoft-accounts" in het Startmenu en dat lijkt geen onschuldige feature.

Wat bedoelen we daarmee? In het hulpdocument (opens in new tab) waarin patch KB5023778 voor Windows 11 22H2 pc's wordt geïntroduceerd, geeft Microsoft een voorbeeld van een melding. Dat ziet eruit als een pop-up paneel dat de gebruiker waarschuwt dat die een back-up van alle bestanden moet maken.

Verstandig advies en natuurlijk is het een goed idee om af en toe een back-up te maken van je belangrijkste mappen. Als je via deze prompt een back-up start, dan zal dat gebeuren met OneDrive, de eigen cloudopslag van Microsoft. Want zoals we weten, zijn deze meldingen in het Startmenu gerelateerd aan Microsoft-accounts en aangesloten diensten zoals OneDrive.

Eerdere lekken van Albacore (een bekende leaker op Twitter) hebben ook laten zien dat Microsoft gebruikers (in test builds) aanspoort om op deze manier OneDrive te gebruiken. Over deze nieuwe functie zegt Microsoft het volgende: "Dit is op dit moment alleen beschikbaar voor een klein publiek. Het zal de komende maanden breder worden uitgerold. Sommige apparaten kunnen verschillende visuele wijzigingen zien terwijl we feedback verzamelen."

De optionele update biedt ook een paar bugfixes, waaronder een voor een glitch die printers (aangesloten via een USB-poort) treft en ervoor zorgt dat ze multimedia-apparaten lijken.

Een gewaagd project

Er zit dus duidelijk schot in deze Startmenu-functie. We zagen het een week geleden al in het Release Preview-kanaal voor Windows Insiders (testers) en nu komt het op echte Windows 11-pc's terecht.

Het is nu nog een optionele update, maar het zal vrijwel zeker deel uitmaken van de cumulatieve update voor Windows 11 die over een paar weken wordt uitgerold. Tenzij Microsoft op het laatste moment van gedachten verandert en de stekker eruit trekt aan de vooravond van de implementatie.

Natuurlijk wordt het in eerste instantie alleen uitgerold naar een kleine groep Windows 11-gebruikers. Dat zegt namelijk al heel wat. Microsoft is kennelijk bezorgd over de respons en doet een beperkte test, waarbij een bredere uitrol nog 'maanden' op zich laat wachten.

Misschien zullen we dit soort advertenties (of "suggesties" volgens Microsoft) niet eens zo vaak in het Startmenu zien. We weten het momenteel niet zeker en we weten ook niet precies waar Microsoft de grens gaat trekken tussen suggesties en het pushen van zijn eigen diensten. Dat laatste zal namelijk heel snel aanvoelen als ongewenste reclame.

Het is duidelijk genoeg dat suggesties in de toekomst een grote rol zullen spelen in Windows 11 (of zelfs Windows 12). Onlangs hebben we verdere hints gezien van gepersonaliseerde aanbevelingen in het Startmenu, inclusief aanbevolen websites (ja, dat concept lijkt weer op tafel te liggen), wat opnieuw vruchtbare grond lijkt voor wat in feite reclame is.