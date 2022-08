Nieuwe SSD van Samsung belooft topsnelheid, zelfs zonder nieuwste technologie

Samsung heeft zijn nieuwe SSD-reeks (solid-state drive) onthuld. De 990 PRO-serie (opens in new tab) is naar verluidt gebouwd voor een waaier aan toepassingen zoals gaming en 4K-videobewerking.

Er is een behoorlijke hype voor de 990, omdat er hints waren dat deze nieuwe SSD op de PCIe 5.0 interface zou draaien. Helaas zullen mensen langer moeten wachten op een consumentenniveau PCIe 5.0 SSD van Samsung, omdat de 990 PRO serie nog steeds op de oude PCIe 4.0 interface draait, net als de 980. Om het makkelijk uit te leggen: PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) is een uitbreidingsbus die wordt gebruikt om data over te brengen van een SSD naar grafische of video-opnamekaarten. PCIe 4.0 kan gegevens overbrengen met een gemiddelde snelheid van 16GT/s (giga transfers per seconde), terwijl de 5.0 interface dit doet met 32 GT/s.

Dit wil geenszins zeggen dat PCIe 4.0 traag is, alleen niet zo snel als 5.0.

Supersnel

Hoe dan ook, de 990 PRO serie heeft nog steeds indrukwekkende snelheden. Samsung claimt dat de 990 een "55 procent verbetering in willekeurige prestaties biedt ten opzichte van de [oude] 980 PRO." Volgens het bedrijf heeft de 990 lees- en schrijfsnelheden tot 7.540 MBs (megabytes per seconde) en 6.900 MB/s, respectievelijk. Leessnelheid verwijst naar hoe snel de 990 toegang heeft tot opgeslagen bestanden. Een hogere snelheid betekent een snellere starttijd voor apps. En de schrijfsnelheid heeft betrekking op hoe snel de SSD bestanden kan opslaan. Dit is vooral handig voor editors die grote 4K videobestanden moeten opslaan of kopiëren. Zonder deze hoge snelheden zou het proces tergend traag kunnen zijn.

Samsung beweert dat het de prestaties van PCIe 4.0 kon opdrijven dankzij een combinatie van V-NAND-geheugentechnologie (opens in new tab) en een nieuwe, eigen controller in de 990.

Alsof dat nog niet genoeg was, worden de nieuwe SSD's aangedreven door het NVMe (opens in new tab) (non-volatile memory express) protocol voor nog snellere laadtijden. Samsung geeft een praktijkvoorbeeld van de 990 SSD met de game Forspoken, waarbij de laadtijden ongeveer een seconde zouden zijn. Bij een vergelijkende test met een harde schijf (HDD) zou dat bijna 30 seconden zijn.

Heethoofd

Met zoveel activiteit kan een SSD als deze behoorlijk heet worden, dus heeft Samsung de 990 ontworpen om 50 procent energiezuiniger te zijn in vergelijking met de 980 PRO. De SSD heeft ook de Dynamic Thermal Guard-technologie van het bedrijf om een optimale temperatuur te garanderen, en een hitteverspreider om de boel koel te houden.

Samsung biedt ook de 990 PRO met Heatsink model voor degenen die dat extra beetje temperatuurcontrole willen. Dit zou "een extra laag thermische controle bieden", maar verdere details ontbreken. Het Heatsink-model heeft wel RGB LED-lampjes (opens in new tab) op de achterkant voor een leuke lichtshow.

De basismodellen 990 en Heatsink worden in oktober gelanceerd en zijn verkrijgbaar in twee verschillende opslagcapaciteiten. Aanvankelijk krijgen we modellen met 1TB en 2TB opslag. In 2023 komt daar een variant met 4TB bij.

We hebben ook gevraagd of (en wanneer) Samsung een 990 PRO Series model met de PCIe 5.0 interface zal lanceren. Corsair heeft onlangs zijn nieuwe PCIe 5.0 SSD voor pre-order (opens in new tab) beschikbaar gemaakt. Die heeft namelijk een enorme leessnelheid van 10.000 MB/s, waar Samsung niet tegenop kan met oudere technologie.