Samsung werkt aan nieuwe smartphone met pop-up selfiecamera

Hoewel het niet het nieuwste concept in de smartphonewereld is, blijft de pop-up selfiecamera wel een slimme manier om een volledig display op de voorkant te installeren.

Enkele fabrikanten hebben dit al gedaan, denk maar aan de OnePlus 7 Pro en Honor 9X. Een nieuw lek geeft aan dat Samsung in de nabije toekomst ook een smartphone met pop-up selfiecamera zal lanceren.

Een aantal renders is 'opgevangen' door designwebsite Pigtou in samenwerking met de bekende leakers bij OnLeaks. Die renders tonen de nieuwe smartphone van Samsung in alle geuren en kleuren.

Lees hier de review van de Samsung Galaxy S20

[Courtesy of Pigtou / OnLeaks] (Image credit: Pigtou / OnLeaks)

De renders tonen een smartphone met een vingerafdrukscanner op de achterkant, evenals een drievoudige camera-opstelling. Het toestel zal dus waarschijnlijk deel uitmaken van de goedkopere Galaxy A-reeks en geen flagship toestel in de Galaxy S-reeks zijn.

De selfiecamera zit hier in een klein, vierkant uitsteeksel dat naar boven komt vanuit de bovenkant van de telefoon. Enkele andere details die uit de renders kunnen worden gehaald zijn een USB-C-poort, het gebrek aan een hoofdtelefoonaansluiting, een all-display ontwerp met dunne bezels aan de zijkant en een iets dikkere kin onderaan.

Aangezien deze renders momenteel het enige bewijs van deze smartphone zijn, kunnen we nu nog niet zeggen wanneer we hem precies in de winkel zullen zien.

In het verleden hebben we tot slot Samsung-prototypes van de Galaxy A-serie gezien die sterk verschilden van het uiteindelijke ontwerp, dus we kunnen dan ook niet zeker zijn hoe sterk deze renders lijken op het definitieve toestel.