Nieuwe MacBook Air heeft weer last van throttling

Als je twijfelt tussen de nieuwe M2 MacBook Air en MacBook Pro, dan hebben we belangrijk nieuws voor je. Het Air-model legt throttling op, waardoor de prestaties beperkt worden tot wel 25 procent bij intensief gebruik.

Deze ontdekking komt aan het licht in de review van The Verge (opens in new tab) van de nieuwe MacBook Air. In een loop van 30 minuten in de multi-core test krijg je een vrij accuraat beeld van hoe het toestel onder langdurig en intensief gebruik.

Het ventilatorloze design is waarschijnlijk de veroorzaker van throttling. De laptop wordt geforceerd om z'n prestaties te beperken vanwege het risico op oververhitting. Het is de moeite waard om te vermelden dat de M2-versie van de MacBook Pro niet tegen dit probleem aanloopt, aangezien er bij dit model er wel een ventilator aanwezig is.

Een ander aandachtspunt is dat de M2 MacBook Air lagere SSD-snelheden kent. Waarschijnlijk is dit bewerkstelligd om de productiekosten laag te houden. Gecombineerd met het verlies in prestaties is er dus wel een duidelijk verschil tussen de Air en de Pro. Wil je voor lange periodes intensief video's gaan bewerken en dergelijke taken, dan is het raadzaam om een Pro-model aan te schaffen. Denk aan de MacBook Pro 13 inch (M2, 2022), of de grotere 14 inch of 16 inch M1 Pro- en M1 Max-modellen.

Analyse: Overweeg de M1 MacBook Pro eens

De MacBook Air is zonder meer het M2-model waar de meeste hype voor was. Laat deze aandachtspunten je niet van de wijs brengen, want de nieuwe MacBook Air is nog altijd een zeer geslaagde laptop.

Als je op zoek bent naar een betaalbaar alternatief voor de nieuwe MacBooks, dan raden we je aan om een MacBook Air (M1, 2020) te overwegen. De afgelopen maanden is deze laptop al vaker dan eens afgeprijsd.

De nieuwe MacBook Air is de betere optie voor iedereen die van het nieuwe design houdt, én iets meer power tot zijn beschikking wilt hebben dan de originele M1 Air. Voor de rest is het oudere model waarschijnlijk de betere koop.

Je kunt zeggen dat Apple slachtoffer is geworden van zijn eigen succes. De M1 bleek een schot in de roos te zijn, en het is altijd lastig om een goede opvolger te maken. De M2 biedt betere prestaties, maar in de praktijk is deze boost voor veel mensen waarschijnlijk verwaarloosbaar.

Vergeet niet om een kijkje te nemen in onze lijst met beste laptops van dit moment.

Via WCCFTech (opens in new tab)