Motorola Moto G9 Plus is het goedkope alternatief voor de Samsung Galaxy Note 20

Met zijn Moto G-serie maakt Motorola de belofte om premium functies naar een betaalbaar prijspunt te brengen zodat iedereen ervan kan genieten. Met de nieuwe Motorola Moto G9 Plus maak het die belofte wederom waar. Je krijgt indrukwekkende camera's, een gigantische batterij met erg hoge oplaadsnelheid en een processor die meer dan 50% sneller is dan die van vorig jaar. Dat alles kost je amper 269 euro en het enige minpunt van deze goedkope smartphone is het gebrek aan 5G-ondersteuning. Maar gezien de lage prijs, kunnen we daar niet echt over klagen.

Misschien wel het meest intrigerende ding over de Moto G9 Plus is de gelijkenis met de onlangs gelanceerde Note 20 telefoon van Samsung. Het heeft een vergelijkbare gouden kleurenoptie, een rechthoekig camerablok dat vrij vergelijkbaar is met dat van de Note en in tegenstelling tot bijna alle vorige Moto G-telefoons zit er geen vingerafdrukscanner achteraan, maar in de aan/uitknop aan de zijkant.

Motorola Moto G9 Plus: specificaties, prijs, beschikbaarheid

De Moto G9 Plus in Blush Gold (Image credit: Motorola)

Als eerste heeft de Motorola Moto G9 Plus een enorm 6,8-inch FHD+ scherm met een punch-hole selfiecamera in de linkerbovenhoek.

De telefoon heeft een Snapdragon 730G chipset in combinatie met 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Die chipset is aanzienlijk sneller dan de Snapdragon 665 in de Motorola Moto G8 Plus van vorig jaar zodat de meeste apps enorm vlot zullen draaien. De 5.000mAh-batterij zou je daarnaast voor twee dagen van stroom moeten voorzien en ondersteunt voor het eerst in de geschiedenis van de Moto G-serie maar liefst 30W-snelladen, waarmee hij op gelijke hoogte komt met de OnePlus Nord.

De camera's bestaan uit een 64MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera, 2MP-macro en 2MP-dieptesensor en vooraan zit een 16MP-selfiecamera.

Aan de rand van de telefoon bevindt zich een vingerafdrukscanner in de aan/uitknop, waarmee je ook een snelmenu met je favoriete apps kan openen, en het toestel heeft ook een 3,5 mm koptelefoonaansluiting. We vinden ook nog een Google Assistant-knop terug aan de zijkant. Die knop kan je hier echter niet personaliseren om meteen een app naar keuze op te starten.

Daarnaast draait de Motorola Moto G9 Plus Android 10 en niet het pas gelanceerde Android 11. Motorola geeft aan dat de G9 Plus de update naar Android 11 wel gaat ontvangen maar wist nog niet te vertellen wanneer dat gaat gebeuren.

Tot slot is de Motorola Moto G9 Plus al vanaf vandaag verkrijgbaar in heel de Benelux voor een richtprijs van 269 euro in een blauwe en gouden variant.