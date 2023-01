Microsoft verwijdert vervelende aanpassing aan Windows 11 Startmenu

Gebruikers van Windows 11 zullen ongetwijfeld blij zijn dat Microsoft twee aanpassingen niet doorgevoerd zullen worden na negatieve feedback in de testfase. Zo worden aanbevolen websites die opduiken in het Startmenu verwijderd, evenals een tweede ongewenste update.

In de laatste preview-versie van Windows 11 zijn deze wijzigingen weggehaald. Het gaat om build 25272 die zojuist is geïntroduceerd in het Dev-kanaal (vroege tests).

De aanbevolen websites in het Startmenu werden voor het eerst geïntroduceerd in november 2022 in preview build 25247. Hiermee zagen gebruikers aanbevelingen van hun meest bezochte websites onderaan het menu.

Zoals Ghacks (opens in new tab) opmerkte in de blogpost (opens in new tab) waarin de veranderingen voor de nieuwste preview van Windows 11 werden aangekondigd, is een andere aanpassing ook geschrapt. Microsoft geeft namelijk aan dat de optie waarmee je gekopieerde tekst rechtstreeks kon ingeven als zoekopdracht in Edge ook verwijderd is. Wanneer je bijvoorbeeld tekst kopieerde (of knipte) uit een document, zou er een snelmenu verschijnen waarmee je een zoekopdracht in Edge kon uitvoeren.

Microsoft zei: "Bedankt aan alle Insiders die ons feedback hebben gegeven op deze twee ervaringen. Ter herinnering: functies en ervaringen die we uitproberen in het Dev Channel kunnen worden verwijderd en nooit buiten het Dev Channel verschijnen omdat we nieuwe ideeën ontwikkelen en feedback krijgen van Insiders."

Opgeruimd staat netjes

Build 25272 bracht ook een heleboel fixes, waaronder een oplossing voor het probleem waarbij het zoekvak op de taakbalk niet correct weergegeven werd en een hele reeks bugs met Taakbeheer.

Er zijn zeker nuttige updates gebeurd, hoewel we geen nieuwe functies krijgen. De twee functies die verwijderd worden, geven aan dat Microsoft ook echt luistert naar de feedback van gebruikers. Niemand heeft namelijk graag een rommelig Startmenu en bijna iedereen heeft wel genoeg van de Edge-browser die overal gepusht wordt.

Microsoft vermeldde vorig jaar bij de introductie van de aanbevolen websites dat gebruikers die functie zelf konden uitschakelen. Nu heeft voldoende negatieve feedback ervoor gezorgd dat Microsoft de functie gewoon zelf heeft uitgeschakeld. De onophoudelijke pogingen op Edge te pushen, mogen tot slot ook stoppen.