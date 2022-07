Marvel’s Spider-Man Remastered PC-functies onthuld in nieuwe trailer

Voor de release van Marvel's Spider-Man Remastered voor pc volgende maand hebben Sony en Insomniac Games een gloednieuwe trailer uitgebracht. Deze wijst onder andere op een aantal eigenschappen die exclusief voor pc zijn.

De trailer werd gepubliceerd met een begeleidende post op het officiële PlayStation Blog (opens in new tab). Hierin duikt Mike Fitzgerald, de director van core-technologie binnen Insomniac Games, in op waar de studio samen met samenwerkende studio Nixxes Software aan heeft gewerkt.

Fitzgerald legt uit dat de prioriteit voor de studio's was "om van dit spel een visuele knaller op het pc te maken", wat betekende dat "het openstellen van uitgebreide configureerbaarheid voor pc-gebruikers met verschillende hardware, evenals het introduceren van enkele nieuwe technieken en gereedschappen om ontwikkeling nog verder te laten groeien".

In de pc-versie van Marvel's Spider-Man Remastered kun je dus ray-traced reflecties verwachten "in de hele game voor wie hardware heeft die dit ondersteunt". Deze zullen "verschillende kwaliteitsniveaus hebben, waaronder een nieuwe ray-traced modus van hogere kwaliteit die nog meer stadsdetails biedt".

Er is ook ondersteuning voor NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) en NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) voor RTX-gebruikers. Tevens komt er ondersteuning voor een ''breed aanbod van display-ratio's, zoals ultrawide 21:9, panoramisch 32:0 en NVIDIA Surround multi-monitor-set-up.''

Fitzgerald voegt eraan toe dat "veel andere rendersystemen meer aanpasbaar zijn dan in het verleden, met extra kwaliteitsniveaus en algoritmische opties. Deze omvatten SSAO, textuurfiltering, LoD kwaliteit, schaduwen en meer. We ondersteunen venstermodus, volledig scherm en exclusieve full screen rendering-modi."

Naast de grafische eigenschappen krijgen pc-spelers ook ondersteuning voor meerdere accessoires. Je kunt naast muis en toetsenbord ook de DualSense-controller van de PS5 gebruiken, terwijl Steam Input-ondersteuning betekent dat "er ontelbare remapping-opties beschikbaar zijn".

Tenslotte benoemt het bericht de pc-specificaties voor de game, die hieronder zijn afgebeeld. Ze zijn vrij grondig en geven aan wat je minimaal nodig hebt, tot en met de vereisten die je nodig hebt voor de ultieme ray-tracing-ervaring.

Marvel's Spider-Man Remastered lanceert op 12 augustus op pc. De blogpost sluit af met de onthulling dat als je de game voor de release koopt, je een pre-purchase-pakket krijgt met daarin een eerdere ontgrendeling voor drie Spider-Man-suits, een eerdere ontgrendeling van de Spider-Drone-gevechtsgadget en 5 extra vaardigheidspunten om aan Spidey-upgrades te besteden.

Spider-Man Remastered pc-vereisten

De genoemde specificaties van Insomniac Games zijn als volgt:

Minimum (720p @ 30 FPS, Very Low graphics Preset)

Nvidia GeForce GTX 950 (of een gelijkwaardige AMD-variant)

Intel Core i3-4160 (of een gelijkwaardige AMD-variant)

8GB RAM

75GB HDD

Aanbevolen (1080p @ 60 FPS, Medium Graphics Preset)

Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580

Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen 5 1600

16GB RAM

75GB SSD

Very High (4K @ 60 FPS, Very High Graphics Preset)

Nvidia GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT

Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 3600

16GB RAM

75GB SSD

Amazing Ray Tracing (1440p @ 60|4K @ 30 FPS, High Graphics Preset, RT High)

Nvidia GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6900 XT

Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 7 3700X

16GB RAM

75GB SSD

Ultimate Ray Tracing (4K @ 60 FPS, High Graphics Preset, RT Very High)

Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6950 XT

Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5900X

32GB RAM

75GB SSD

Sony's pc-ambities

Marvel's Spider-Man Remastered is de nieuwste PlayStation-titel die een release voor pc krijgt, terwijl Sony werkt om meer exclusives naar het platform te krijgen. Spider-Man volgt het voorbeeld van de pc-port van het veelgeprezen God of War en het ietwat minder geprezen (opens in new tab) Horizon Zero Dawn.

Sony praat al een aantal jaar over de plannen voor pc-releases. In 2020 (opens in new tab) zei het bedrijf: "We gaan onderzoeken of we onze first-party titels kunnen uitbreiden naar pc, om verdere groei van onze winstgevendheid te bevorderen." Rond die tijd maakte Hermen Hulst, Head of Worldwide Studios van PlayStation, duidelijk (opens in new tab) dat Sony's toen nieuwe beleid niet de port boven elke first-party-game gaat zetten. Het zou alleen die porten overzetten die zinvol zijn en een match zijn voor een platform als pc.

Dit jaar laat duidelijk zien dat pc-ports goed uitpakken voor Sony. Tijdens een briefing voor aandeelhouders in mei (opens in new tab) werd onthuld dat de pc-versies het afgelopen fiscale jaar (dat liep tot eind maart) 80 miljoen dollar hebben opgebracht. In het volgende boekjaar verwacht Sony dat de pc-games 300 miljoen dollar gaan opbrengen. Dat is een vrij grote sprong, maar het suggereert dat het bedrijf grote plannen heeft voor het pc-platform in de nabije toekomst.

We weten al dat Spider-Man: Miles Morales ook het pc-platform gaat betreden, net als Uncharted Collection: Legacy of Thieves (opens in new tab). We zijn benieuwd wat Sony nog meer in petto heeft, alhoewel we verwachten dat een pc-port voor Bloodborne uit blijft.