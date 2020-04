'iPhone SE 2020 is hét toestel waar we op hebben zitten wachten'

Apple heeft veel moeite gedaan om te doen alsof het geen goedkope iPhone meer uitbrengt. Met een adviesprijs van 489 euro voor de iPhone SE 2020 kun je van mening zijn dat dat ook echt niet het geval is, aangezien dit dezelfde prijs is voor het 2016-model.

Hoewel de oude en nieuwe iPhone SE dezelfde adviesprijs delen, verscheen de eerste variant alweer vier jaar geleden. Rekenen we hier de inflatie bij, dan zou de eerste versie nu zeker meer dan 500 euro hebben gekost. Het is dan ook niet moeilijk om te zien dat de iPhone SE 2020 eigenlijk de goedkoopste smartphone is die het bedrijf uit Cupertino ooit heeft aangeboden.

Natuurlijk kun je zeggen dat de nieuwe iPhone SE niet meer is dan een iPhone 8 met wat betere specificaties. Dat toestel gaat momenteel over de toonbank voor meer(!) dan de te verschijnen iPhone SE 2020. De verbetering in prestaties is zeer belangrijk voor één aspect: updates.

Het moge duidelijk zijn dat de laatste fase voor de iPhone 8 momenteel is ingegaan. De iPhone 8-pagina op de website van Apple is offline gegaan, en heel vreemd is dat niet; met de huidige prijs en specificaties van de iPhone SE 2020 kan je de iPhone 8 nog moeilijk aanbevelen.

Met name de nieuwe Bionic A13 chipset is een belangrijke eigenschap van het nieuwe apparaat. Deze chip zorgt ervoor dat je minstens drie jaar lang updates mag verwachten, en Apple kennende waarschijnlijk vier of vijf jaar. Het is immers dezelfde chip die je terugvindt in de iPhone 11-serie.

De updates van Apple zijn vaak significant, zowel op het gebied van prestaties als features en (niet te vergeten) beveiliging.

Kijk je naar de prijzen van de laatst uitgebrachte iPhone-series, dan zien we dat Apple constant met een instapmodel komt dat minder kost dan menig Android-vlaggenschip, zonder dat de iPhone in kwestie per se onder doet (buiten de schermkwaliteit dan).

Een eindeloze prijzenoorlog

(Image credit: Apple)

De lijst met goedkopere high-end toestellen begint redelijk gevuld te raken. Een goed voorbeeld is de Samsung Galaxy S20. Voor de ultieme prestaties verwijst de fabrikant je naar de peperdure S20 Ultra namelijk, terwijl de 899 euro kostende S20 nog 'enigszins' betaalbaar lijkt.

De OnePlus 8 Pro is hét toptoestel van de Chinese fabrikant, maar we vermoeden toch dat de veel goedkopere OnePlus 8 de hoogste afzet bewerkstelligt met een prijskaartje van 699 euro.

De reguliere iPhone 11 is de goedkoopste van de drie meest recent uitgebrachte iPhones, en volgens Apple ook de populairste. De prijs? 809 euro. Voor Apple-begrippen relatief laag te noemen.

De goedkoopste iPhone van 2018? Dat is de iPhone XR, niet geheel toevallig de goedkoopste van de iPhone-serie die verder bestaat uit de iPhone XS en iPhone XS Max.

Door nu te kiezen voor het rebooten van de iPhone SE, iets waar we al jaren over schrijven, toont aan dat Apple heeft geleerd van haar oude budgetflops.

Het beste voorbeeld is natuurlijk de iPhone 5C, de iPhone 5 die gemaakt was van plastic. In 2013 verscheen deze telefoon voor iets minder dan het hoofdmodel, maar vandaag de dag zou het apparaat omgerekend ruim 600 euro kosten. Een vrij bizar hoge prijs voor een telefoon die absoluut niet premium aanvoelt.

De prijs is belangrijker dan ooit

(Image credit: Apple)

2020 heeft behoefte aan een goedkope iPhone. De perfecte balans vinden tussen premium features en prijs lijkt enigszins behaald te zijn nu. 489 euro is zeker niet goedkoop, maar wel een stuk beter dan menig ander Android-toptoestel.

De smallere vormfactor van de iPhone 8 is tevens de perfecte aangelegenheid om 4 inch displays in leven te houden. Met recht overigens: wellicht ben je vergeten hoe fijn het is om een toestel in gebruik te hebben dat zonder problemen in je broekzak past.

Apple promoot haar diensten meer en meer. Denk aan Apple Music, Apple Arcade, en de App Store zelf. In dit ecosysteem werken is voor velen een feest. Veel gebruikers boeit het echt niet welke nieuwe toeters en bellen hun nieuwe iPhone heeft, zolang ze maar hun ecosysteem kunnen blijven gebruiken. Daarnaast valt er wat te zeggen voor het gebruiken van Touch ID, dat bij velen hoger aangeschreven staat dan Face ID.

Er is echter één aspect waarvan we hopen dat Apple echt moeite in heeft gestopt bij de iPhone SE 2020, en dat is natuurlijk de camera.

De camera is de belangrijkste feature die Apple goed moet krijgen op de iPhone SE 2020 (Image credit: Apple)

De iPhone SE uit 2016 kan bestempeld worden als een groot succes. Dat had onder meer te maken met het feit dat de specificaties van de grotere iPhone 6S 'gewoon' in dit compacte formaat gepropt kon worden. Daarbij hoort ook de camerahardware, wat vrij indrukwekkend was.

De nieuwe iPhone SE lijkt qua camerasensor op die van de iPhone 8. Apple gelooft dat met de slimme power van de Bionic A13 chipset foto's er stukken beter uit moeten zien. Het toestel is volgens Apple de beste iPhone met één cameralens aan de achterzijde.

Met die claim meldt Apple impliciet dat de nieuwe iPhone SE 2020 betere foto's moet schieten dan de iPhone XR uit 2018, een telefoon die op het moment van schrijven heel wat tientjes duurder is dan de 489 euro van de SE.

Blijkt de iPhone SE 2020 echt een topper te zijn op het cameragebied, dan zal dit voor velen zeker het laatste zetje zijn om overstag te gaan en deze telefoon te kopen. Uiteraard had Apple ook de batterijcapaciteit kunnen vergroten, maar Apple is van mening dat de huidige specificaties goed genoeg zijn voor het gekozen prijspunt. Wij zijn in ieder geval zeer benieuwd naar het succes van de nieuwe 'betaalbare' iPhone.