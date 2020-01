'Productie iPhone SE 2 begint binnenkort'

De iPhone SE 2, het is de afgelopen jaren op een mythe gaan lijken. Telkens wanneer we hoop hadden dat Apple hem uit zou brengen, bewees de fabrikant uit Cupertino het tegendeel. Ook in 2019 was het de verwachting dat er een écht goedkope iPhone gepresenteerd zou worden.

Als we spreken over een budget iPhone, dan bedoelen we natuurlijk niet de iPhone XR of iPhone 11; beide telefoons kostten bij hun release namelijk ruim 800 euro. Nee, de echt goedkope iPhone SE 2 moet hem worden. Nu zelfs Bloomberg al durft te berichten dat het toestel eraan komt, hebben wij er ook vertrouwen in dat 2020 hét jaar gaat worden.

iPhone SE 2 in productie

Op basis van betrouwbare bronnen meldt Bloomberg dat de goedkope iPhone volgende maand in de massaproductie zal gaan. De productie is opgesplitst tussen Foxconn, Pegatron, en Winstron. In de maand maart zou het zomaar eens kunnen voorkomen dat Apple deze telefoon al uit de doeken doet.

Bloomberg heeft momenteel nog geen concrete informatie over de naam van de nieuwe budget iPhone. De term iPhone SE 2 klinkt logisch, aangezien de SE uit 2016 de eerste goedkope iPhone was met een 'gerecycled' design en geüpdatete specs. Toch sluiten we de naam iPhone 9 niet uit; Apple zelf is van iPhone 8 naar X (10) gegaan, en de nieuwe goedkope iPhone krijgt naar verluidt het uiterlijk van een iPhone 8.

Verder specificaties komen overeen met wat al eerder is gelekt. Zo is er vermoedelijk een 4,7 inch LCD-paneel ingebouwd en is er in de balk aan de onderzijde Touch ID aanwezig. De telefoon wordt aangedreven door een Bionic A13 chipset, dezelfde als waar de iPhone 11, iPhone 11 Pro, en iPhone 11 Pro Max gebruik van maken. Er is één lens aanwezig aan de achterzijde, en één aan de voorzijde.

(Image credit: OnLeaks)

Ook qua prijsklasse is er weinig nieuws onder de zon te melden; er wordt nog altijd een instapprijs van 399 dollar verwacht. In combinatie met onder andere btw zou de prijs hier ruim in 400 euro komen te zitten, maar in de prijsklasse smartphones onder 500 euro zou de SE 2 met de vermoedelijke specificaties bijzonder interessant zijn.

Analist Ming-Chi Kuo meldt (via 9to5Mac) dat de logica achter de SE 2 is dat de fabrikant gebruikers van een iPhone 6 en iPhone 6 Plus wil aanspreken. Hoewel deze telefoons zeker nog levensvatbaar zijn, ondersteunt Apple de toestellen niet meer met updates. iOS 13 is bijvoorbeeld niet beschikbaar op deze telefoons.