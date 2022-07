iPad Pro 2022: alles wat we weten

De afgelopen jaren lanceerde Apple een nieuwe iPad Pro tijdens het lanceerevent in de lente. Op 8 maart kwam er echter tot onze verbazing geen nieuwe iPad Pro tevoorschijn. De iPad Air 5 kwam echter aardig in de buurt, welke wel tijdens de presentatie werd aangekondigd.

De iPad Pro (2021) was een van onze favorieten vorig jaar. De Pro-tablets brachten krachtige prestaties en fantastische schermen. Mocht het bedrijf deze trend doorzetten, zien we wellicht de 2022-versie de beste tablet van 2022 worden.

Er zijn enkele geruchten rondom de nieuwe iPad Pro tot dusver. Sommigen denken dat de nieuwe generatie een complete vernieuwing is na enkele jaren praktisch hetzelfde design.

Apple moet er zeker van zijn dat de iPad Pro (2022) een flinke indruk achterlaat. Er zijn namelijk kapers van consumenten op de kust: de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra is een geduchte concurrent.

We vertellen je hier alles wat we weten dankzij geruchten en leaks. Ook hebben we onze wensen voor de nieuwe iPad Pro op een rijtje gezet, op basis van de eerdere generaties en de trends in de tabletmarkt.

In het kort

Wat is het? Apple's zesde generatie tablet ontworpen voor professionals

Apple's zesde generatie tablet ontworpen voor professionals Wanneer komt deze uit? Waarschijnlijk september 2022 of later

Waarschijnlijk september 2022 of later Wat wordt de prijs? Waarschijnlijk vanaf 899 euro en (veel) hoger

iPad Pro (2022) prijs en releasedatum

(Image credit: Future)

De meest recente leaks laten het lijken alsof de iPad Pro-modellen richting het einde van 2022 worden gelanceerd. Dit zou Apple's traditie om ze aan het begin van een jaar te onthullen breken. De 14 inch iPad Pro, waar veel over wordt gesproken, zou wel begin 2023 kunnen verschijnen.

Aangezien de iPad Pro de duurste iPad-lijn van Apple is, mag je niet verwachten dat de nieuwe generatie goedkoop gaat zijn. De iPad Pro 11 (2021) begon vanaf 899 euro tot maximaal 2.279 euro. De iPad Pro 12,9 inch begon vanaf 1.219 euro en ging tot maximaal 2.599 euro.

Toch is er een leak die op betaalbaardere iPad Pro's lijkt te hinten. We hoorden bijvoorbeeld dat de 11 inch-versie 799 dollar gaat kosten voor 128GB opslag en Cellular-optie, terwijl de 12,9 inch-versie vermoedelijk 1.099 dollar gaat kosten met dezelfde specificaties.

Deze prijzen zijn redelijk wat lager dan de prijzen van de 2021-lijn. De volgende generatie iPad Pro's zouden dus nog weleens een stukje betaalbaarder kunnen zijn.

Nieuws en geruchten

Allereerst is het handig om te weten dat, ondanks geruchten dat Apple mogelijk grotere schermen toe gaat passen, de iPad Pro 2022 waarschijnlijk even groot is als de iPad Pro 2021 (opens in new tab). Ook blijven de uitvoeringen vermoedelijk hetzelfde: een versie van 11 inch en een van 12,9 inch. Dat is tenminste wat betrouwbare Apple-leaker Ming-Chi Kuo verwacht. Een kleinere leaker zegt echter dat er ook een 14,1 inch model uitgebracht wordt.

In hetzelfde bericht claimt Kuo dat de iPad Pro 11 (2022) een Mini LED-scherm krijgt (opens in new tab). De iPad Pro 12,9 (2022) krijgt deze ook, alhoewel dit geen upgrade is. De 2021-versie bevatte al zo'n scherm.

Eerder hoorden we dat de iPad Pro 2022 mogelijk een OLED-scherm (opens in new tab) krijgt, maar recentere berichtgeving spreekt dit tegen. Het lijkt qua schermwisselingen waarschijnlijker dat de 11-inch iPad Pro een mini LED-scherm krijgt. Dit is een schermtechnologie die enkel op de 12,9 inch-versie uit 2021 terug te vinden is.

Ook zien we straks voor het eerst MagSafe (opens in new tab) terug op een iPad, als we de geruchten mogen geloven. Deze functionaliteit biedt de mogelijk om accessoires zoals magnetische opladers en hoesjes te verbinden. Geruchten over een M2-chipset zien we verder ook langskomen.

Deze berichtgeving zegt tevens dat de tablet een glazen achterkant krijgt en zowel draadloze als omgekeerd draadloos laden biedt. Die laatste optie laat je andere gadgets opladen met je iPad. Andere geruchten zeggen dat de iPad Pro geen volledig glazen achterkant bevat, aangezien dit de tablet erg kwetsbaar zou maken. Zo zou het Apple-logo van glas zijn, zodat MagSafe op die plek functioneert.

Verder horen we ook geruchten dat toekomstige iPad Pro-modellen gefocust worden op horizontaal gebruik (opens in new tab), met het Apple-logo en de camera's horizontaal geplaatst. Dit zou ook een nieuwe aspect ratio kunnen betekenen, al is dat enkel speculatie op dit moment. De bron van deze leak geeft aan niet zeker te zijn of we deze veranderingen al op de iPad Pro 2022 gaan terugzien.

Een grote naam binnen Apple nieuws zegt dat de iPad Pro (2022) een herontwerp krijgt in vergelijking met de voorgangers. Alhoewel de bron van waarde is, is er verder maar weinig informatie wat dat ''herontwerp'' daadwerkelijk inhoudt.

Mogelijk zien we ook upgrades qua opslag: volgens een leaker kunnen we straks kiezen uit 512GB, 1TB, 2TB of zelfs 4TB.

Wat we willen zien

(Image credit: Future)

1. Verlaag de prijs

Als je het stuk hierboven over de prijzen al gelezen hebt, hoeven we je waarschijnlijk niet uitgebreid te vertellen waarom we een lagere prijs terug willen zien voor de iPad Pro (2022).

iPad Pro-apparaten zijn behoorlijke prijzige tablets. Tel daar nog accessoires bij op zoals Apple Pencils, toetsenborden, hoezen, verschillende apps en meer en je hebt een flink hoog bedrag dat je bij elkaar moet zien te sparen.

Alhoewel de iPad Air 5 veel van de specificaties van de Pro bevat en minder kost, is het toch niet helemaal hetzelfde. Een aantal fans willen wellicht de kracht van de iPad Pro (2022) zonder dit enorme bedrag neer te leggen.

2. Bundel de iPad Pro met de Apple Pencil

Over prijzig gesproken: laten we het hebben over de Apple Pencil. Het is een erg nuttige toevoeging aan de tablet en voor sommigen zelfs cruciaal. In tegenstelling tot de M Pen van Huawei of de S Pen van Samsung, is de stylus niet bij de tablet inbegrepen.

Dit betekent dat je als je zowel de tablet als de Apple Pencil wilt, je nog meer moet uitgeven. Dit is dan ook een argument wat een aantal consumenten overtuigt om voor de concurrentie te kiezen.

Het bundelen van de Apple Pencil met de iPad Pro's zou bovendien Apple helpen in de strijd met goedkope nep Apple Pencils die niet altijd werken zoals de bedoeling is.

3. Verbeter de batterijduur

(Image credit: Future)

We ondervonden dat zowel de 2021 als de 2020 iPad Pro's ongeveer tien uur standaardgebruik aankonden op een enkele laadbeurt. Dat klinkt prima, toch? Toch niet, want 'standaardgebruik' betekent het kijken van Netflix, social media scrollen en meer.

Als je je iPad Pro professioneel gebruikt (zoals de naam al weggeeft), merk je dat tijdens het bewerken van muziek, video's en afbeeldingen, in meerdere documenten tegelijkertijd werken of zelfs het spelen van games de batterij aanzienlijk leegloopt.

De batterij op de iPad Pro gaat zelfs zo snel leeg dat we vaak als we de iPad aan de oplader legden, dit alleen het stroomverbruik compenseert en het batterijpercentage gelijkt blijft.

Er moeten op dat vlak verbeteringen worden aangebracht, of dat nu door software-optimalisatie die stroomverbruik vermindert of door een grotere batterij wordt opgelost. Sneller opladen mag wat ons betreft ook worden toegevoegd: in deze moderne tijden is 18W gewoonweg niet snel genoeg.

4. Geen beperkingen van de verwerkingscapaciteit

Volgens app-ontwikkelaars limiteert de iPad Pro (2021) hoeveel RAM elke app mag gebruiken (opens in new tab) tot slechts 5GB. Aangezien de meest luxe variant van de iPad Pro 16GB RAM bevat, is dat een opmerkelijk lage grens.

Dit kan een probleem zijn voor apps die veel RAM nodig hebben, zoals AR-gereedschappen en software voor het bewerken van afbeeldingen, video's en muziek. Verschillende ontwikkelaars hebben dan ook over deze limitatie geklaagd.

Een RAM-limitatie houdt ontwikkelaars tegen om apps te creëren die ook meer kracht vereisen. Op de lange termijn heeft dit implicaties voor iPad-software. We zien graag dat deze limitatie verdwijnt, of dit nu voor de iPad Pro (2022) is of op voorhand voor alle iPads.

5. iPadOS-verbeteringen

iPadOS is een erg prettig besturingssysteem, maar er ontbreken nog een aantal belangrijke productiviteitsgereedschappen, ondanks de verbeteringen aan iPadOS 15.

Multitasking is nog altijd een worsteling, aangezien je niet drie apps tegelijkertijd kunt bekijken of het scherm horizontaal kunt splitten. Dit zijn twee functionaliteiten die een aantal gebruikers als zeer nuttig zouden beschouwen.

iPadOS 16's Universele Controle ziet er nuttig uit. Deze laat je namelijk bestanden van venster naar venster slepen op je iPad en Mac. iPhone-compatibiliteit zou deze functie helemaal naadloos maken.

Er zijn momenteel ook nog niet zoveel nuttige widgets voor het startscherm van de grotere productiviteitsapps. Dit is niet de schuld van Apple, maar ligt vooral aan ontwikkelaars naarmate er meer multitasking-mogelijkheden zijn.