Nieuwe iPad Pro's voor eind 2022: wordt het wel een upgrade?

Gebaseerd op de nieuwste geruchten lijkt het erop dat we in 2022 nog altijd nieuwe iPad Pro-tablets van Apple gaan krijgen. De vooruitgang in specificaties en prestaties lijkt echter niet zo groot als gedacht.

De welbekende (en gebruikelijk ook goed geïnformeerde) Apple-analist Ming-Chi Kuo (opens in new tab) zegt dat de nieuwe iPad Pro-modellen in het laatste kwartaal de massaproductiefase in gaan. In oktober, november en december dus.

Kuo benoemt echter dat Apple-supplier TSMC geen 3 nanometer-chips klaar heeft liggen voor het einde van 2022, dus houdt de iPad Pro vast aan een chipset van 5 nanometer. Dat cijfer is de grootte in nanometers en hoe kleiner het is, hoe meer prestaties in een processor kunnen worden gestopt.

De rekensom maken

Kuo zegt verder dat de iPad Pro's inderdaad de nieuwe M2-chipset gaan bevatten, maar wel gebruik blijven maken van de 5 nanometer-architectuur. De huidige iPad Pro's bevatten een M1-chipset.

Het is een vergelijkbaar verhaal voor de opgefriste MacBook Pro-modellen die we voor het einde van 2022 hopen te zien. Geüpdatete M2 Pro- of M2 Max-chipsets lijken ergens in 2023 te gaan lanceren, waarna we weer een nieuwe reeks aan Apple-computers hebben om naar uit te kijken.

Dat betekent dat de iPad Pro's van dit jaar sneller zijn dan die van vorig jaar. De vooruitgang in prestaties is echter waarschijnlijk niet zo gigantisch als wanneer er een omschakeling naar 3 nanometer zou zijn. Een andere verbetering die de 3 nanometer-chipset moet brengen is een betere batterijduur, aangezien de chips veel efficiënter zijn wat betreft stroomgebruik.

Analyse: wat we denken te weten tot nu toe

Het was reeds in april 2021 dat de vijfde generatie iPad Pro's werden aangekondigd: de 11 inch iPad Pro 2021 (opens in new tab) en de 12,9 inch iPad Pro 2021. Sindsdien gaan er veel geruchten en speculaties rond wat Apple voor opvolgers in de pijplijn heeft zitten.

Zoals we hierboven al benoemen, zijn verbeterde prestaties te verwachten. Toch is het afwachten om te zien of Apple voor een geüpgradede M1 Pro- of M1 Max-processor kiest, of toch een nieuwere M2-processor implementeert. Mogelijk zien we ook een upgrade van het interne geheugen en de interne opslagkeuzes.

Buiten de core-specificaties om kan het zijn dat de connectoren voor het aansluiten van accessoires ook veranderen. Dit zou betekenen dat je bijvoorbeeld een gloednieuw Magic Keyboard moet gaan aanschaffen. We zouden niet verbaasd zijn als Apple ook een MagSafe oplaadtechniek introduceert op de iPad Pro-lijn, zoals bij de iPhones.

Het is nog even afwachten tot dit allemaal wordt onthuld. Waar de iPhone 14 naar verwachting in september wordt aangekondigd, meldt de meeste berichtgeving dat de iPad Pro's pas in oktober worden onthuld. Op dat moment zou iPadOS 16 eindelijk af moeten zijn.